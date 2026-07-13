Τι θα φάμε σήμερα; Σπιτική σαλάτα του Καίσαρα

Υλικά



1 μεγάλο μαρούλι



2 φιλέτα κοτόπουλο



60- 80 γρ. παρμεζάνα σε flakes ή τριμμένη



1 φλ. τσαγιού κρουτόν



4- 5 φέτες μπέικον (προαιρετικά)



1 κ.σ. ελαιόλαδο



Aλάτι, πιπέρι, πάπρικα



Για της σος Καίσαρα:



4 κ. σ. μαγιονέζα



2 κ. σ. γιαούρτι στραγγιστό



1 κ. γλ. μουστάρδα



1 μικρή σκελίδα σκόρδο (λιωμένη)



1 κ. σ. χυμό λεμονιού



1- 2 κ. γλ. Worcestershire sauce (προαιρετικά)



Αλάτι, πιπέρι







Εκτέλεση



Πλένετε καλά το μαρούλι, το στραγγίζετε και το κόβετε σε μεγάλα κομμάτια.



Αλατοπιπερώνετε το κοτόπουλο και το ψήνετε σε αντικολλητικό τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο μέχρι να ροδίσει καλά. Το κόβετε σε λωρίδες.



Αν χρησιμοποιήσετετε μπέικον, το ψήνετε μέχρι να γίνει τραγανό και το θρυμματίζετε.



Σε ένα μπολ ανακατεύετε όλα τα υλικά της σος μέχρι να γίνει λεία και κρεμώδης.



Σε μεγάλη σαλατιέρα βάζετε το μαρούλι, προσθέτετε το κοτόπουλο, τα κρουτόν, το μπέικον και την παρμεζάνα.



Περιχύνετε με τη σος και ανακατεύετε απαλά μέχρι να καλυφθούν όλα τα υλικά.



Σερβίρετε αμέσως για να παραμείνουν τα κρουτόν τραγανά.

Πηγή: newsbeast.gr

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