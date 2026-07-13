Yπό έλεγχο η φωτιά στο Πάρκο Γουδή: Κατέρρευσε μέρος της σκεπής του παλιού κτιρίου του θεάτρου Μπάτμιντον

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Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες Κυριακή (12/7/2026) και ισοπέδωσε το παλιό κτίριο του Θεάτρου Μπάντμιντον στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή με το 112 να στέλνει μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής εξαιτίας λόγω των πυκνών καπνών που προκλήθηκαν.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 20:00 και έκαιγε υλικά κι απορρίμματα μέσα στο κτίριο του Θεάτρου Μπάντμιντον στο Γουδή, ενώ μέρος της σκεπής κατέρρευσε. Κατά τη 1 τα ξημερώματα αυτή τέθηκε υπό έλεγχο.

Η πυρκαγιά, ωστόσο, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, περιορίστηκε εντός του κτιρίου, προκαλώντας, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, εκτεταμένες καταστροφές, χωρίς ωστόσο να επεκταθεί σε εξωτερικούς χώρους, ενώ δεν υπήρξε αναφορά για εγκλωβισμένους.

Παράλληλα στο σημείο μετέβη κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) Αθηνών για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες με 10 υδροφόρα οχήματα, 2 βραχιονοφόρα οχήματα, 1 όχημα αναπνευστικών συσκευών και 6 βοηθητικά οχήματα, ενώ στην επιχείρηση παρείχαν συνδρομή εθελοντές καθώς και υδροφόρες των Δήμων Αθηναίων, Ζωγράφου και Παπάγου-Χολαργού.

Σημειώνεται ότι ενημερωτικό μήνυμα μέσω του 112 εστάλη σε όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή καλώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω των καπνών από την πυρκαγιά.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, οι αστυνομικοί είχαν δημιουργήσει ασφαλή περίμετρο γύρω από το κτιριακό συγκρότημα, με στόχο την προστασία των πολιτών και τη διευκόλυνση των πυροσβεστικών δυνάμεων που επιχειρούν στο σημείο.

Παράλληλα, πραγματοποιούνταν διακοπές της κυκλοφορίας σε βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής, λόγω της επιχείρησης κατάσβεσης.

Πηγή: newsit.gr

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