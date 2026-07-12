ΚΥΡ.12 Ιου 2026 14:41
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ

Πέλλα: Στα σκουπίδια 15 τόνοι κεράσια - "Οι έμποροι δεν τα παίρνουν ούτε 70 λεπτά" (βίντεο)

κερασια
clock 12:10 | 12/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Στα όρια τους βρίσκονται οι κερασοπαραγωγοί στην Πέλλα. Ούτε με 70 λεπτά το κιλό δεν τα αγοράζουν οι έμποροι, την ώρα που οι καταναλωτές τα αγοράζουν σε εξωφρενικές τιμές.

Οι παραγωγοί σε μια κίνηση διαμαρτυρίας πέταξαν 15 τόνους κεράσια στα σκουπίδια αξίας 10.000 ευρώ.

Ο αγροτικός κόσμος είναι σε απόγνωση προειδοποιώντας ότι κατάρρευση του κλάδου τους θα προκαλέσει καίριο πλήγμα στην τοπική οικονομία.

Οι παραγωγοί καλούν την Πολιτεία σε παρέμβαση ώστε να συνεχίσουν να καλλιεργούν και να στηρίζουν την τοπική οικονομία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πέθανε ο 20χρονος που πυροβολήθηκε από αστυνομικούς μετά από καταδίωξη στο Άργος

Χερσόνησος: Τρελό ΙΧ έπεσε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα (εικόνες)

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Πέλλα Κεράσια
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis