Πέλλα: Στα σκουπίδια 15 τόνοι κεράσια - "Οι έμποροι δεν τα παίρνουν ούτε 70 λεπτά" (βίντεο)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Στα όρια τους βρίσκονται οι κερασοπαραγωγοί στην Πέλλα. Ούτε με 70 λεπτά το κιλό δεν τα αγοράζουν οι έμποροι, την ώρα που οι καταναλωτές τα αγοράζουν σε εξωφρενικές τιμές.

Οι παραγωγοί σε μια κίνηση διαμαρτυρίας πέταξαν 15 τόνους κεράσια στα σκουπίδια αξίας 10.000 ευρώ.

Ο αγροτικός κόσμος είναι σε απόγνωση προειδοποιώντας ότι κατάρρευση του κλάδου τους θα προκαλέσει καίριο πλήγμα στην τοπική οικονομία.

Οι παραγωγοί καλούν την Πολιτεία σε παρέμβαση ώστε να συνεχίσουν να καλλιεργούν και να στηρίζουν την τοπική οικονομία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πέθανε ο 20χρονος που πυροβολήθηκε από αστυνομικούς μετά από καταδίωξη στο Άργος

Χερσόνησος: Τρελό ΙΧ έπεσε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα (εικόνες)