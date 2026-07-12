Καρύδη για Αθερίδη: "Κοντά του έμαθα να φοβάμαι λιγότερο, είδα έναν άνθρωπο πραγματικά ατρόμητο"

Η Σμαράγδα Καρύδη σε συνέντευξή της στο vidcast «Ποιος είσαι τελικά;» και αναφέρθηκε στον πρώην σύντροφό της, Θοδωρή Αθερίδη.

«Ο Θοδωρής είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μου που με έσπρωξε προς τα εκεί (σ.σ. τη σκηνοθεσία). Μου έλεγε “παιδί μου πρέπει να το κάνεις”. Ο Θοδωρής μου έδινε χώρο στην άποψη γιατί δεν είναι χαζός. Όπως όλοι οι καλοί σκηνοθέτες πρέπει να πάρουν από τους ηθοποιούς και τους συνεργάτες τους τη γνώμη και να κρατήσουν ό,τι θέλουν. Πρέπει να τους ακούνε», είπε χαρακτηριστικά.







Το γεγονός ότι ο ηθοποιός, σκηνοθέτης και συγγραφέας ήταν για εκείνη ατρόμητος, την ωφέλησε, αφού στο πλευρό του άρχισε να φοβάται λιγότερο. «Ο Θοδωρής ήταν αυτός που με έσπρωξε και με απενοχοποίησε σε πολλά πράγματα και έμαθα κοντά του να φοβάμαι λιγότερο. Είδα έναν άνθρωπο πραγματικά ατρόμητο», πρόσθεσε.

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