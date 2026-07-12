Στο «σφυρί» το παλάτι – «φάντασμα» του Γιάννη Πουλόπουλου

Το «Ουράνιο Τόξο» φαίνεται πως χρειάστηκε μια μικρή… έκπτωση για να ξαναβγεί στην αγορά. Το ιστορικό ξενοδοχείο της Άνοιξης, που για χρόνια αποτελούσε το προσωπικό στοίχημα του Γιάννη Πουλόπουλου κατέβασε την τιμή του κατά 300.000 ευρώ, με το ποσό πώλησης να διαμορφώνεται πλέον στα 2,2 εκατομμύρια ευρώ από την αρχική τιμή των 2,5 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες της Espresso.

Η διαδικασία με την αρχική τιμή δεν έφερε κάποια συμφωνία, γεγονός που φαίνεται να οδήγησε την οικογένεια του καλλιτέχνη, η οποία έχει πλέον την ιδιοκτησία του ακινήτου, στην απόφαση να προχωρήσει σε αναπροσαρμογή της τιμής. Η μείωση κατά 300.000 ευρώ αποτελεί σημαντική μεταβολή στην αγγελία πώλησης, καθώς αντιστοιχεί σε περίπου 12% χαμηλότερη τιμή σε σχέση με την αρχική απαίτηση.

Η κίνηση αυτή γίνεται για να προσελκύσει πιθανούς επενδυτές, καθώς, παρά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ακινήτου και τη λαμπερή ιστορία που κουβαλά, η πολυπόθητη συμφωνία δεν έχει έρθει ακόμη. Έτσι, το ξενοδοχείο που κάποτε είχε τη δική του ξεχωριστή παρουσία στα βόρεια προάστια, φιλοξενώντας την ελίτ της εποχής, περνά σε νέα φάση, με τη νέα τιμή να αποτελεί μεγάλο δέλεαρ για όσους αναζητούν μια μεγάλη επενδυτική ευκαιρία.

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Πρόκειται για ένα μεγάλο ακίνητο, συνολικής επιφάνειας περίπου 2.200 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο βρίσκεται σε οικόπεδο οκτώ στρεμμάτων στην Άνοιξη. Το πρώην ξενοδοχείο διαθέτει υπόγειο, ισόγειο και δύο ορόφους, με το ισόγειο να ανέρχεται σε 736,02 τετραγωνικά μέτρα, τον πρώτο όροφο σε 609,02 τετραγωνικά μέτρα και τον δεύτερο όροφο σε 493,18 τετραγωνικά μέτρα.

Η τεράστια έκταση και η χωροταξική θέση του ακινήτου αποτελούν τα βασικά πλεονεκτήματα που προβάλλονται προς τους ενδιαφερομένους. Η περιοχή της Άνοιξης, σε μικρή απόσταση από τη λεωφόρο Κηφισίας και με εύκολη πρόσβαση προς την εθνική οδό, θεωρείται ένα σημείο με δυνατότητες για διαφορετικές μορφές επένδυσης.

Δεν είναι τυχαίο ότι από την πρώτη στιγμή, το ακίνητο παρουσιάστηκε όχι μόνο ως ξενοδοχειακή μονάδα αλλά και ως χώρος με εναλλακτικές χρήσεις. Μεταξύ των σεναρίων που έχουν εξεταστεί είναι η μετατροπή του σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, εκπαιδευτήριο, εμπορικό κέντρο ή ακόμη και χώρος δημιουργίας μικρών ανεξάρτητων διαμερισμάτων.

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