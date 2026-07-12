Ο Άρης Μουγκοπέτρος επέστρεψε στις πίστες μετά τον ακρωτηριασμό του

Έναν περίπου χρόνο μετά το σοβαρό ατύχημά του, ο Άρης Μουγκοπέτρος επέστρεψε στις πίστες.

Ο μουσικός έπιασε και πάλι στα χέρια του το κλαρίνο και έπαιξε μπροστά σε κοινό. Να θυμίσουμε, είχε τραυματιστεί σε γλέντι το Πάσχα του 2025, όταν κροτίδα που κρατούσε στο χέρι του εξερράγη. Το αποτέλεσμα ήταν να χάσει δύο δάχτυλα και να επηρεαστεί σημαντικά η όραση από το δεξί του μάτι.

«Τα λόγια περιττά. Τα συναισθήματα μιλούν. Σας ευχαριστώ», ήταν τα λόγια με τα οποία συνόδευσε την ανάρτησή του.

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