Ηράκλειο: Ο θάνατος τον βρήκε μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Τις τελευταίες του διακοπές έκανε στην Κρήτη ένας Γάλλος τουρίστας 72 ετών. Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, χθες (Σάββατο 11/7) το βράδυ, στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου διέμενε τις τελευταίες ημέρες, στις Κάτω Γούβες του Δήμου Χερσονήσου.

Εκλήθη το ΕΚΑΒ και ο 72χρονος διεκομίσθη στο εφημερεύουν νοσοκομείο, όπους διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Εγκληματική ενέργεια δεν διαφαίνεται και φως στα ακριβή αίτια θανάτου θα ρίξει η νεκροψία - νεκροτομή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χερσόνησος: Τρελό ΙΧ έπεσε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα (εικόνες)

Πέθανε ο 20χρονος που πυροβολήθηκε από αστυνομικούς μετά από καταδίωξη στο Άργος

Κρήτη: Μετέφεραν πλυντήριο ρούχων πάνω σε ηλεκτρικό πατίνι! (βίντεο)



