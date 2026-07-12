Ηράκλειο: Ο θάνατος τον βρήκε μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του

Τις τελευταίες του διακοπές έκανε στην Κρήτη ένας Γάλλος τουρίστας 72 ετών. Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, χθες (Σάββατο 11/7) το βράδυ, στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου διέμενε τις τελευταίες ημέρες, στις Κάτω Γούβες του Δήμου Χερσονήσου.
Εκλήθη το ΕΚΑΒ και ο 72χρονος διεκομίσθη στο εφημερεύουν νοσοκομείο, όπους διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Εγκληματική ενέργεια δεν διαφαίνεται και φως στα ακριβή αίτια θανάτου θα ρίξει η νεκροψία - νεκροτομή.
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