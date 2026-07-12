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ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Πρωινός καφές της ΔΕΕΠ Ηρακλείου της Ν.Δ. με τον υφυπουργό Δημήτρη Μαρκόπουλο

δεεπ μαρκόπουλος
clock 10:47 | 12/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Πρωινός καφές του προεδρείου της ΔΕΕΠ (ΝΟΔΕ) Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας με τον υφυπουργό Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλο, που βρέθηκε στο Ηράκλειο και έλαβε μέρος στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Ηρακλείου, όπου προσκεκλημένοι ήταν όλοι οι εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων του τόπου μας, όπως αναφέρει σχετικό δελτίο τύπου.

Τον κ. Μαρκόπουλο καλωσόρισε ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ Ηρακλείου της Ν.Δ. Κώστας Γιαννουλάκης, μεταφέροντας του το κλίμα που επικρατεί στο νομό, με σκοπό να ενημερωθεί η κυβέρνηση και να δώσει άμεσες λύσεις.

δεεπ μαρκόπουλος

Κατά την διάρκεια της πρωινής συνάντησης στο κέντρο του Ηρακλείου τα μέλη του προεδρείου της ΔΕΕΠ με επικεφαλής τον πρόεδρο Κώστα Γιαννουλάκη, των αντιπροέδρων Αιμίλιου Παττακού, Γιάννη Χατζηνικολάου, πολλών μελών, αλλά και των βουλευτών Λευτέρη Αυγενάκη, Κωνσταντίνου Κεφαλογιάννη, εκπροσώπου του Μάξιμου Σενετάκη, είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιο για τη Φορολογική Πολιτική Δημήτρη Μαρκόπουλο, τα ζητήματα που απασχολούν τους επαγγελματίες της Περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου.

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