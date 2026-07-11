Μαρκόπουλος από Ηράκλειο: «Η Κρήτη αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης»

Το μήνυμα ότι η Κρήτη αποτελεί σταθερή προτεραιότητα για την κυβέρνηση και θετικό παράδειγμα της παραγωγικής Ελλάδας, έστειλε από το Ηράκλειο ο υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος παραβρέθηκε σε σύσκεψη με εκπροσώπους παραγωγικών και επαγγελματικών φορέων, προσκεκλημένος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και του προέδρου, Βαγγέλη Καρκανάκη.

Στη σύσκεψη με αντικείμενο τα φορολογικά ζητήματα και τις ανάγκες της επιχειρηματικής κοινότητας, συμμετείχαν και τοπικοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, με τον κ. Μαρκόπουλο, να δηλώνει ότι: «Η Κρήτη είναι πρωτοπόρος. Η Κρήτη είναι υψηλά στην κυβερνητική ατζέντα. Η Κρήτη παράγει καθημερινά. Είναι ένα σημείο το οποίο πρέπει ιδιαίτερα να φροντίσουμε ως κυβέρνηση. Είμαστε δίπλα στους Κρητικούς και δεν δεχόμαστε επ' ουδενί να κατηγοριοποιείται η Κρήτη ως κάτι διαφορετικό. Η Κρήτη είναι προτεραιότητα και θα εξακολουθήσει να είναι για την κυβέρνηση ενός κρητικού πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη».

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Ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι η επιλογή του Ηρακλείου για την έναρξη του διαλόγου με τους παραγωγικούς φορείς δεν ήταν τυχαία, καθώς, όπως είπε, η κυβέρνηση επιδιώκει να διαμορφώσει τις οικονομικές παρεμβάσεις που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μέσα από επαφές με την πραγματική οικονομία.

«Ξεκινάμε τον κοινωνικό διάλογο από το Ηράκλειο της Κρήτης και θα συνεχιστεί σε όλη την Ελλάδα ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το μήνυμα της κυβέρνησης είναι ότι, σε ό,τι αφορά την οικονομική προοπτική των μέτρων της ΔΕΘ, οπωσδήποτε συμπεριλαμβάνεται η παραγωγική Ελλάδα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και όλοι εκείνοι οι οποίοι καθημερινά σηκώνονται και εργάζονται. Δεν τάζουμε εύκολες λύσεις», εξήγησε.

Αναφερόμενος στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε, ο υφυπουργός συμπλήρωσε πως: «Είχαμε μια πολύ σημαντική σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για θέματα φορολογίας. Αυτό που ζητάει ο επιχειρηματικός κόσμος και όχι μόνο είναι να υπάρξει μείωση της φορολογίας, να υπάρξουν οι δόσεις των 120 και άλλα ζητήματα που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη και στην τόνωση της αγοράς. Ερχόμαστε να στείλουμε ένα μήνυμα στην παραγωγική Κρήτη».

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Ο κ. Μαρκόπουλος έκανε κριτική και στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ , Νίκο Ανδρουλακη. «Δυστυχώς χθες ήταν απογοητευτικός, με έναν λαϊκιστικό λόγο, όπου έταξε τα πάντα στους πάντες ακοστολόγητα. Εμείς λέμε κοστολογημένα ότι είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τους ελεύθερους επαγγελματίες, την κοινωνία και τους πιο αδύναμους, πάντοτε όμως με σεβασμό στον δημοσιονομικό χώρο. Όποιος τάζει λαγούς με πετραχήλια και λέει ότι θα δώσει 13η σύνταξη, η οποία κοστίζει σχεδόν 40% παραπάνω από το τελευταίο συνολικό πακέτο της ΔΕΘ, είναι σαν να λέει ότι δεν θα πάρει χρήματα κανένας άλλος και ότι δεν θα υπάρξει καμία προοπτική για την παραγωγική Ελλάδα», δήλωσε.

Σε ότι αφορά το σχεδιασμό της κυβέρνησης, ο υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, τόνισε ότι παραμένει προσανατολισμένος στη φορολογική ελάφρυνση. «Είμαστε η κυβέρνηση που δεν αύξησε φόρους. Είμαστε η κυβέρνηση που έχει μειώσει 83 φόρους και εισφορές και κατά έτος μειώνει τη φορολογία κατά 9,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Προφανώς ο προσανατολισμός μας είναι ανακουφιστικός για τον κρητικό, για τον Έλληνα επαγγελματία, για τον Έλληνα φορολογούμενο. Δεν υπάρχουν μόνο σκέψεις, υπάρχουν δράσεις οι οποίες θα ολοκληρωθούν μέσα στο επόμενο δίμηνο», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ μεταξύ άλλων με φόντο την ακρίβεια, αναγνώρισε ότι αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα των νοικοκυριών, σχολιάζοντας ότι η κυβέρνηση έχει ήδη λάβει μέτρα ενώ όπου χρειαστεί θα υπάρξουν και νέες παρεμβάσεις.

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