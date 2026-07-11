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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Από το γλέντι στο Κέντρο Υγείας ο ανήλικος με οξεία μέθη

Αστυνομικό Τμήμα Βιάννου
clock 11:34 | 11/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ένα ακόμα περιστατικό κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικο καταγράφηκε στην Κρήτη, αυτή τη φορά σε περιοχή του Δήμου Βιάννου. Σύμφωνα  με πληροφορίες του ekriti.gr ένας 16χρονος μεταφέρθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, καθώς παρουσίασε συμπτώματα οξείας μέθης, μετά από κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ σε γλέντι όπου βρισκόταν.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Αστυνομικό Τμήμα Βιάννου, με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψη των δύο γονέων του ανηλίκου για παραμέληση εποπτείας.

Το νέο περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικους, ένα φαινόμενο που έχει απασχολήσει αρκετές φορές τις αρχές στην Κρήτη, ιδιαίτερα σε περιόδους με κοινωνικές εκδηλώσεις, πανηγύρια και γλέντια.

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Αστυνομικό Τμήμα Βιάννου Αλκοολ Ανήλικος
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