Ρένος Χαραλαμπίδης: "Δεν με ενοχλεί που επέλεξαν για Ωραία Ελένη μία Αφρικανή"

Ο Ρένος Χαραλαμπίδης, με αφορμή την επιλογή της Λουπίτα Νιόνγκο για τον ρόλο της Ωραίας Ελένης στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, εξέφρασε τη δική του απόψη μέσα από μία ανάρτησή του.

«Με ρωτάνε για την Οδύσσεια, για την Ελένη που είναι Αφρικανή και τα λοιπά. Προσωπικά δεν με ενοχλεί που επέλεξαν για Ωραία Ελένη μία Αφρικανή, αφού για Οδυσσέα επέλεξαν μία φυσιογνωμία αγγλοσαξονική. Γιατί δεν μας πειράζει δηλαδή που ο πρωταγωνιστής θυμίζει Αγγλοσάξονα; Αλλά , αυτό που με πειράζει πάρα πολύ είναι ο ηλικιακός ρατσισμός της Ελένης. Γιατί μια γυναίκα για να θεωρείται ωραία πρέπει να είναι είκοσι χρόνων. Γιατί η Ωραία Ελένη δεν μπορεί να είναι 40, 50 και 60; Αυτό είναι ένα ζητούμενο, όχι το αν είναι αν Αφρικανή όχι. Δεν με ενδιαφέρει το χρώμα της επιδερμίδας της. Με ενδιαφέρει η αντρική ματιά πάνω της που απαιτεί η Ωραία Ελένη να είναι κάτω από 30 χρόνων», είπε χαρακτηριστικά.

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