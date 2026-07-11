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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μπάσκετ: Σουηδός ο πρώτος ξένος στην ιστορία του Ηροδότου

karvot-irodotos
clock 12:23 | 11/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τον πρώτο ξένο παίκτη της ιστορίας του, ανακοίνωσε ο Ηρόδοτος, αρχίζοντας δυναμικά τις προσθήκες του ενόψει της συμμετοχής του στη National League 2 μπάσκετ.

Η ομάδα της Ν. Αλικαρνασσού απέκτησε τον 25χρονο Σουηδό φόργουορντ (2.06) Γιόχαν Κράφορντ, ο οποίος διαθέτει σημαντική αγωνιστική εμπειρία από ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και το αμερικανικό κολεγιακό μπάσκετ, ενώ την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο φόρεσε τη φανέλα της Sloga Uppsala στο πρωτάθλημα της Σουηδίας (Basketligan).

Η οικογένεια του Ηροδότου τον καλωσορίζει με ανακοίνωσή της και του εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες με τα κυανόλευκα.

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