Μπάσκετ: Σουηδός ο πρώτος ξένος στην ιστορία του Ηροδότου

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Τον πρώτο ξένο παίκτη της ιστορίας του, ανακοίνωσε ο Ηρόδοτος, αρχίζοντας δυναμικά τις προσθήκες του ενόψει της συμμετοχής του στη National League 2 μπάσκετ.

Η ομάδα της Ν. Αλικαρνασσού απέκτησε τον 25χρονο Σουηδό φόργουορντ (2.06) Γιόχαν Κράφορντ, ο οποίος διαθέτει σημαντική αγωνιστική εμπειρία από ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και το αμερικανικό κολεγιακό μπάσκετ, ενώ την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο φόρεσε τη φανέλα της Sloga Uppsala στο πρωτάθλημα της Σουηδίας (Basketligan).

Η οικογένεια του Ηροδότου τον καλωσορίζει με ανακοίνωσή της και του εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες με τα κυανόλευκα.