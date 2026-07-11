Μενούνος: "Ένας όγκος στον εγκέφαλο, ένας καρκίνος στο πάγκρεας, διαβήτης"

Η Μαρία Μενούνος μέσα από ανάρτησή της αναφέρθηκε στα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο αυτά την οδήγησαν να επανεξετάσει όσα θεωρούσε σημαντικά.

«Η ζωή με σταμάτησε. Ένας όγκος στον εγκέφαλο, ένας καρκίνος στο πάγκρεας, διαβήτης, υπογονιμότητα και τόσα ακόμη. Ξαφνικά δεν με απασχολούσε πια ποια ήθελα να γίνω, προσπαθούσα απλώς να θεραπευτώ. Και κάπου μέσα σε αυτή τη διαδρομή της ίασης, σταμάτησα να ψάχνω τις απαντήσεις στο μέλλον. Άρχισα να κοιτάζω πίσω. Πίσω από τα κόκκινα χαλιά. Πριν από την τηλεόραση. Πριν ο κόσμος μάθει το όνομά μου. Τότε που τα όνειρά μου ήταν πιο απλά».

«Ύστερα γύρισα ακόμη πιο πίσω. Στο μικρό κορίτσι που πίστευε ότι μπορούσε να καταφέρει τα πάντα. Που αγαπούσε να ζωγραφίζει, να τραγουδά και να χορεύει. Πώς ξέχασα ότι αγαπούσα όλα αυτά. Κοιτάζοντας αυτές τις φωτογραφίες, συνειδητοποίησα κάτι. Δεν χάθηκα ποτέ. Απλώς η ζωή έγινε πολύ θορυβώδης».

«Ίσως αυτό να συμβαίνει σε όλους μας. Περνάμε χρόνια προσπαθώντας να γίνουμε κάτι περισσότερο, ενώ σιγά σιγά απομακρυνόμαστε από τον άνθρωπο που ήμασταν πάντα. Η θεραπεία δεν σημαίνει να γίνεις κάποιος άλλος. Σημαίνει να θυμηθείς την εκδοχή του εαυτού σου που υπήρχε πριν ο κόσμος σου πει ποιος πρέπει να είσαι. Γιατί αυτή η εκδοχή εξακολουθεί να βρίσκεται μέσα σου» έγραψε χαρακτηριστικά.

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