Ραφήνα: Αυτοκίνητο σφήνωσε στον καταπέλτη πλοίου

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Αναστάτωση επικράτησε στο λιμάνι της Ραφήνας το απόγευμα της Παρασκευής (10/7), όταν κατά τη διαδικασία αποβίβασης οχημάτων από επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο, ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε στον καταπέλτη.

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες του irafina.gr, το αυτοκίνητο έμεινε σφηνωμένο στο άνοιγμα του καταπέλτη, με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η έξοδος των υπόλοιπων οχημάτων.

Image

Μέλη του πληρώματος και παρευρισκόμενοι επιχείρησαν να βοηθήσουν ώστε να απομακρυνθεί το αυτοκίνητο και να συνεχιστεί ομαλά η αποβίβαση.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ούτε αν υπήρξε κάποια μηχανική βλάβη ή άλλο πρόβλημα στο όχημα.

Διαβάστε επίσης

Ελεύθεροι οι αστυνομικοί που κρίθηκαν ένοχοι για τον βιασμό 19χρονης στο Α.Τ. Ομονοίας

Μαρφίν: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή στους δύο συλληφθέντες