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ΕΛΛΑΔΑ

Ραφήνα: Αυτοκίνητο σφήνωσε στον καταπέλτη πλοίου

Αυτοκίνητο σφήνωσε στον καταπέλτη πλοίου
clock 10:11 | 11/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Αναστάτωση επικράτησε στο λιμάνι της Ραφήνας το απόγευμα της Παρασκευής (10/7), όταν κατά τη διαδικασία αποβίβασης οχημάτων από επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο, ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε στον καταπέλτη.

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες του irafina.gr, το αυτοκίνητο έμεινε σφηνωμένο στο άνοιγμα του καταπέλτη, με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η έξοδος των υπόλοιπων οχημάτων.

Αυτοκίνητο σφήνωσε στον καταπέλτη πλοίου

Μέλη του πληρώματος και παρευρισκόμενοι επιχείρησαν να βοηθήσουν ώστε να απομακρυνθεί το αυτοκίνητο και να συνεχιστεί ομαλά η αποβίβαση.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ούτε αν υπήρξε κάποια μηχανική βλάβη ή άλλο πρόβλημα στο όχημα.

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Αυτοκίνητο Ραφήνα
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