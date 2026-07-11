ΑΑΔΕ: Ανοίγει η πλατφόρμα για την ρύθμιση οφειλών σε έως 72 δόσεις

Αντίστροφη μέτρηση για τη ρύθμιση των 72 δόσεων που θα διευκολύνει νοικοκυριά και επιχειρήσεις με νέο πακέτο μέτρων, μέσα από την ευκαιρία που τους προσφέρει η ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων).

Εντός της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα από την ΑΑΔΕ για όσους πολίτες επιθυμούν να ρυθμίσουν ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν στην ΑΑΔΕ, με έως 72 δόσεις, όπως γνωστοποίησε ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος.

Η ρύθμιση για τις 72 δόσεις αφορά οφειλές που έχουν δημιουργηθεί πριν από τον Δεκέμβριο του 2023, δηλαδή ουσιαστικά το 90% των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την ΑΑΔΕ, αλλά με μια προϋπόθεση: Προκειμένου να ενταχθεί κάποιος στη ρύθμιση των 72 δόσεων, θα πρέπει παράλληλα, εφόσον υπάρχουν οφειλές από τον Ιανουάριο του 24 μέχρι και σήμερα να ρυθμιστούν και αυτές σε έως 24 δόσεις με μία ξεχωριστή ρύθμιση.

Μέσα στον Ιούλιο ενεργοποιούνται δύο βελτιώσεις προς όφελος των πολιτών. Η μία έχει να κάνει με τους μικροοφειλέτες που θέλουν να ενταχθούν στον εξωδικαστικό και αλλάζει τα δεδομένα. Δηλαδή, αν κάποιος χρωστά ένα πόσο από 6 έως 8.000 ευρώ, με τα σημερινά δεδομένα δεν μπορεί να ενταχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Ωστόσο, εντός του μήνα με τη ρύθμιση που έρχεται για οφειλές μεταξύ 5 και 10.000 ευρώ θα μπορούν και αυτοί να ενταχθούν στο εξωδικαστικό. Χαμηλώνει δηλαδή το όριο ένταξης.

Σύμφωνα με τον Όμηρο Τσάπαλο, με τη δεύτερη βελτίωση που αναμένεται να εφαρμοστεί τις επόμενες μέρες, μια δεύτερη βελτίωση που θα γίνει είναι ότι σε λίγες ημέρες ο πολίτης θα μπορεί αν θέλει, με αίτησή του στον εξωδικαστικό να επιλέγει τι θέλει να «σώσει» από την περιουσία του και να αφήσει την υπόλοιπη να μπει σε αναγκαστική εκποίηση για να αποπληρωθεί γρηγορότερα το χρέος.

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