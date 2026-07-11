ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΕΦΗΒΩΝ : Έβδομος ο Πετράκης στα 200μ ύπτιο

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Ο Γιάννης Πετράκης του Π.Φαλήρου και των Αργοναυτών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα εφήβων/νεανίδων που συνεχίζεται στο Μόναχο με επίδοση 2:00.50 κατατάχθηκε στην 7η θέση στον τελικό των 200μ ύπτιο.

Στον ημιτελικό είχε σημειώσει ατομικό ρεκόρ με 2:00.38.

Οι πέντε πρώτοι του τελικού είχαν χρόνους κάτω από τα 2:00.00. Καλύτερος όλων και πρωταθλητής Ευρώπης ο Γάλλος, Ναθάν Μουρατορί με 1:55.88 που δεν είχε αντίπαλο. Ασημένιο μετάλλιο ο Ντάνιελ Ράνσομ (Μ.Βρετανία) 1:59.00, χάλκινο Ματέους Μπιενκόφσκι (Πολωνία) 1:59.19.