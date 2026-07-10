Βόρεια Ιρλανδία: Αντιδράσεις για το κάψιμο σε αντίγραφο τζαμιού

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Βόρεια Ιρλανδία η τοποθέτηση αντιγράφου τζαμιού στην κορυφή παραδοσιακής φωτιάς (bonfire) στην περιοχή Μόιγκκασελ της κομητείας Τάιρον, λίγες ώρες πριν αυτή πυρποληθεί στο πλαίσιο των ετήσιων εορτασμών της 12ης Ιουλίου.

Το ομοίωμα απεικονίζει ένα τζαμί, καθώς και μια ανθρώπινη φιγούρα που κρατά μαχαίρι και σημαία, ενώ πάνω στη στοίβα είχαν τοποθετηθεί και πινακίδες με συνθήματα όπως «Secure our borders» («Ασφαλίστε τα σύνορά μας») και «End the threat of radical Islam» («Τερματίστε την απειλή του ριζοσπαστικού Ισλάμ»).







Η Αστυνομική Υπηρεσία της Βόρειας Ιρλανδίας (PSNI) ανακοίνωσε ότι συνέλαβε έναν 56χρονο, ο οποίος παραμένει υπό κράτηση, με την υποψία χρήσης ή δημόσιας έκθεσης απειλητικού, υβριστικού ή προσβλητικού υλικού, σύμφωνα με το Sky News.







Οι φωτιές ανάβουν κάθε χρόνο στις προτεσταντικές και ενωτικές κοινότητες της Βόρειας Ιρλανδίας στο πλαίσιο των εορτασμών της «Δωδέκατης», που τιμά τη Μάχη του Μπόιν το 1690, όταν ο προτεστάντης βασιλιάς Γουλιέλμος Γ΄ της Οράγγης νίκησε τον καθολικό βασιλιά Ιάκωβο Β΄.

Αν και θεωρούνται ιστορική και πολιτιστική παράδοση για τους υποστηρικτές τους, οι εορτασμοί προκαλούν συχνά αντιδράσεις και εντάσεις, ιδιαίτερα όταν στις φωτιές τοποθετούνται ομοιώματα, σημαίες ή άλλα αντικείμενα με πολιτικό ή θρησκευτικό συμβολισμό.







Καταδίκες από πολιτικούς και οργανώσεις



Ο Βρετανός υπουργός αρμόδιος για τη Βόρεια Ιρλανδία, Χίλαρι Μπεν, χαρακτήρισε το θέαμα «μια αποκρουστική και δειλή πράξη εκφοβισμού».

«Δεν πρόκειται για παράδοση και σε καμία περίπτωση δεν αντιπροσωπεύει τη συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων στη Βόρεια Ιρλανδία. Πρέπει να σταθούμε ενωμένοι και να απορρίψουμε πλήρως αυτού του είδους το μίσος», έγραψε σε ανάρτησή του.

Το Δημοκρατικό Ενωτικό Κόμμα (DUP) δήλωσε επίσης ότι ομοιώματα και σημαίες δεν έχουν θέση στις παραδοσιακές φωτιές.

«Οι φωτιές της 11ης Ιουλίου αποτελούν ιστορική και πολιτιστική παράδοση. Αυτές θα πρέπει να είναι θετικές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Η τοποθέτηση σημαιών, ομοιωμάτων ή άλλων αντικειμένων δεν αποτελεί μέρος αυτής της παράδοσης και δεν θα πρέπει να γίνεται», ανέφερε εκπρόσωπος του κόμματος.







Ο επικεφαλής της Διεθνούς Αμνηστίας στη Βόρεια Ιρλανδία, Πάτρικ Κόριγκαν, χαρακτήρισε το περιστατικό «αποτρόπαιο» και «ξεκάθαρη προσπάθεια υποκίνησης αντιμουσουλμανικού μίσους και εκφοβισμού των τοπικών οικογενειών».

Οι διοργανωτές μιλούν για «πολιτική διαμαρτυρία»



Η Ένωση Bonfire του Μόιγκκασελ υποστήριξε ότι η εγκατάσταση αποτελεί «πολιτική διαμαρτυρία» κατά της «ανεξέλεγκτης παράνομης μαζικής μετανάστευσης».

Σε ανακοίνωσή της ανέφερε:

«Η εγκατάστασή μας μπορεί να σοκάρει, να προσβάλει ή να εξοργίσει κάποιους, ωστόσο αποτελεί άσκηση των δικαιωμάτων μας βάσει του Άρθρου 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Η αντίθεσή μας δεν στρέφεται εναντίον ανθρώπων, αλλά εναντίον μιας ιδεολογίας και της κυβερνητικής πολιτικής.»

Η ίδια φωτιά είχε προκαλέσει αντιδράσεις και το 2025, όταν είχαν καεί ομοιώματα μεταναστών μέσα σε βάρκες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:



Η Καίτη Γαρμπή επέστρεψε στις πίστες μετά το πρόβλημα υγείας



