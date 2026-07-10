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ΚΡΗΤΗ

Με λαμπρότητα πανηγυρίζει η Αγία Μαρίνα στην Κούφη Ρεθύμνου

Αγία Μαρίνα - Κούφη Ρεθύμνου
clock 20:43 | 10/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Την Πέμπτη 16η και την Παρασκευή 17η Ιουλίου 2026 πανηγυρίζει ο Ιερός Ενοριακός Ναός της Αγίας ενδόξου Μεγαλομάρτυρος, Αθληφόρου και Θαυματουργού Μαρίνης, στην Κούφη του Δήμου Ρεθύμνης.

Προσκαλούνται οι φιλομάρτυρες πιστοί να συμμετάσχουν στις Ιερές Ακολουθίες της Πανηγύρεως, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.

  • Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026

Ώρα 7:30 μ.μ.: Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός.

  • Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026

Ώρα 7:00 π.μ.: Ο Όρθρος και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία της Πανηγύρεως, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

πρόγραμμα

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