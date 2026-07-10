ΒΟΑΚ: Παράταση 1,5 χρόνου για το τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος

Σημαντική χρονική μετάθεση καταγράφεται στην ολοκλήρωση του τμήματος Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), καθώς εγκρίθηκε συνολική παράταση 487 ημερών σε σχέση με το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα. Με βάση τη νέα απόφαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η ολοκλήρωση του έργου μεταφέρεται για τις 30 Οκτωβρίου 2027, λόγω σειράς προβλημάτων και καθυστερήσεων που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της κατασκευής.

Παρά τη μεγάλη χρονική παράταση, μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να παραδοθούν τα πρώτα περίπου 10 από τα συνολικά 14 χιλιόμετρα του αυτοκινητόδρομου Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος. Πρόκειται για τα πρώτα χιλιόμετρα του αναβαθμισμένου αυτοκινητόδρομου που θα δοθούν σε χρήση στο ανατολικό άκρο του ΒΟΑΚ, εξέλιξη που αναμένεται να ενισχύσει την οδική ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή.

Ειδικότερα, η ανάδοχος εταιρεία, μέσω της επιστολής της με ημερομηνία 18-06-2026, ζήτησε την παράταση της Συνολικής Προθεσμίας του έργου τουλάχιστον έως τις 30/10/2027, με παράλληλη προσαρμογή και αναθεώρηση των επιμέρους προθεσμιών, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και βρίσκεται σε ισχύ.

Το αίτημα βασίζεται σε καθυστερήσεις που, σύμφωνα με την ανάδοχο εταιρεία, δεν προκλήθηκαν από δική της υπαιτιότητα, αλλά από τη συσσωρευτική επίδραση διαφορετικών γεγονότων που εμφανίστηκαν κατά τη φάση κατασκευής. Οι βασικότεροι λόγοι αφορούν:

α) την καθυστέρηση στην παράδοση απαλλοτριωμένων εκτάσεων και στη μετατόπιση δικτύων ΟΚΩ (ΔΕΔΔΗΕ και ΔΕΥΑ),

β) την ανάγκη εκ νέου εκπόνησης Μελετών βασικού σχεδιασμού λόγω της Αναθεώρησης Περιβαλλοντικών Προδιαγραφών,

γ) την εμπλοκή με το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο της Νεάπολης, για την οποία η αρμοδιότητα επίλυσης ανήκει στους κατά νόμον αρμόδιους φορείς (Δήμο/αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία) και όχι στον Ανάδοχο.

Με βάση τα νέα δεδομένα, η αναθεωρημένη ημερομηνία ολοκλήρωσης του τμήματος Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος ορίζεται στις 30 Οκτωβρίου 2027.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 186 εκατ. ευρώ (με τον ΦΠΑ) και αποτελεί ένα από τα τρία συμβατικά αντικείμενα κατασκευής του ΒΟΑΚ που υλοποιεί το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Η σύμβαση υπογράφηκε τον Αύγουστο του 2022 και εντάσσεται στη συνολική επένδυση ύψους 2,5 δισ. ευρώ, η οποία αφορά τον οδικό άξονα από την Κίσσαμο, τα Χανιά, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο έως και τον Άγιο Νικόλαο.

Αντικείμενο του έργου

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τη μελέτη και την κατασκευή των απαιτούμενων παρεμβάσεων για τη μετατροπή του τμήματος Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης σε αυτοκινητόδρομο. Το έργο βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου και περιλαμβάνει τη διαπλάτυνση της υφιστάμενης οδού συνολικού μήκους 14,50 km.

Το συγκεκριμένο τμήμα αποτελεί τη συνέχεια προς τα ανατολικά του έργου Χερσόνησος – Νεάπολη και προβλέπει τη βελτίωση της διατομής και της γεωμετρίας της υφιστάμενης Ν.Ε.Ο. Νεάπολη – Αγ. Νικόλαος. Παράλληλα, αποτελεί μέρος του συνολικού έργου του Β.Ο.Α.Κ., ο οποίος εκτείνεται σε μήκος περίπου 300 km από τον Κίσσαμο μέχρι τη Σητεία.

Οι εργασίες αφορούν την αναβάθμιση και διαπλάτυνση του υφιστάμενου τμήματος Νεάπολη – Αγ. Νικόλαος, ώστε να διαμορφωθεί σε 4ιχνη αρτηρία, με δύο λωρίδες κυκλοφορίας και ΛΕΑ ανά κατεύθυνση, διαχωρισμένο κατάστρωμα κυκλοφορίας και συνολικό πλάτος 22,50 m.

Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται επίσης, ως προαίρεση, η αναβάθμιση της διατομής και της γεωμετρίας της Π.Ε.Ο. Νεάπολη – Αγ. Νικόλαος, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια κατασκευής του νέου αυτοκινητόδρομου.

Διαβάστε επίσης

Ηράκλειο: Λαγοκέφαλος ξεβράστηκε στην παραλία (εικόνες)

Κρήτη: Η "γουρούνα" καρφώθηκε σε ελιά - Δύο τραυματίες