Επιδότηση λιπασμάτων: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

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Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, μέσω της ψηφιακής εφαρμογής myBusinessSupport της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Η διαδικασία εντάσσεται στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης του πρωτογενούς τομέα.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην κοινή υπουργική απόφαση.

Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 15% της καθαρής αξίας των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων που έχουν εκδοθεί από 15 Μαρτίου έως και 31 Αυγούστου 2026, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής απόφασης. Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ ανά επιχείρηση.

Όπως επισημαίνεται σε κοινή ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της ΑΑΔΕ, οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ψηφιακά μέσω της πύλης myAADE (myAADE.gov.gr), στη διαδρομή: Εφαρμογές > Επιχειρήσεις > myBusinessSupport > Είσοδος στην εφαρμογή > Αγροτικές Ενισχύσεις/Επιδοτήσεις, με χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet.

Οι προθεσμίες υποβολής είναι οι εξής:

* Από 9 έως 19 Ιουλίου για παραστατικά που έχουν εκδοθεί από 15/3/2026 έως 30/6/2026.

* Από 7 έως 17 Σεπτεμβρίου για παραστατικά που έχουν εκδοθεί από 1/7/2026 έως 31/8/2026.

Η καταβολή των ποσών θα πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τις 27 Ιουλίου για την πρώτη περίοδο και έως τις 25 Σεπτεμβρίου για τη δεύτερη.

Τέλος, στην ίδια ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι πριν από την υποβολή της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν δηλώσει τον λογαριασμό πληρωμής (IBAN) στην πλατφόρμα myAADE, στη διαδρομή: Μητρώο & Επικοινωνία > Δήλωση Λογαριασμού IBAN.