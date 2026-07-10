Η Καίτη Γαρμπή επέστρεψε στις πίστες μετά το πρόβλημα υγείας

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Η Καίτη Γαρμπή εμφανίστηκε στη Βαμβακού Λακωνίας σε συνυαλία και εξήγησε γιατί η συγκεκριμένη βραδιά είχε ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για την ίδια.

Πριν λίγο καιρό αναγκάστηκε να ακυρώσει μέρος των καλοκαιρινών εμφανίσεών της, ακολουθώντας τις οδηγίες των γιατρών.

«Όπως έχετε διαβάσει έχω ένα πρόβλημα με τη φωνή μου, το οποίο εύχομαι και προσεύχομαι ότι θα περάσει σύντομα.

Αυτή είναι η πρώτη εμφάνιση που κάνω μετά από όλο αυτό και τη φαρμακευτική αγωγή που παίρνω.

Δεν θα το έχανα με τίποτα, είναι το ωραιότερο μέρος του κόσμου. Δεν έχουμε ξαναέρθει ποτέ εδώ με τον Διονύση, ζείτε στον Παράδεισο», είπε χαρακτηριστικά.

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