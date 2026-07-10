Μέση Ανατολή: Ιρανικοί πύραυλοι στην Ιορδανία – Με σφοδρότερα πλήγματα στο Ιράν απειλεί ο Τραμπ

Συναγερμός σήμανε στην Ιορδανία, την ώρα που η αεράμυνα αναχαίτισε βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν.







Η Τεχεράνη εξαπέλυσε νέες επιθέσεις σε χώρες του κόλπου. Κατηγορεί τις Ηνωμένες πολιτείες πως επιτέθηκαν εκ νέου αυτή την φορά στο Μπαντάρ Αμπάς και κοντά στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Μπουσέρ.

Είχαν προηγηθεί τα σφοδρά αμερικανικά πλήγματα εναντίον 90 στόχων στο Ιράν κατά την διάρκεια της νύχτας. Τα ιρανικά μέσα μεταδίδουν πως σκοτώθηκαν τουλάχιστον τρεις Φρουροί της Επανάστασης.

Ο πρόεδρος Τραμπ είχε προειδοποιήσει με αντίποινα για τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ, δηλώνοντας τον τερματισμό της εκεχειρίας.

Οι Ιρανοί εξαπέλυσαν τα αντίποινά τους σε Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν και απείλησαν με νέο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ αν συνεχιστούν οι αμερικανικές επιθέσεις.







«Θα είμαι σαφής. Χτυπήστε και θα σας χτυπήσουμε. Μην κάνετε σπασμωδικές κινήσεις, θα βουλιάξετε βαθύτερα», έγραψε στο Χ, ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ.

«Η βασική συμφωνία που κλείσαμε ήταν ότι θα άρουμε τον αποκλεισμό μας αν σταματήσετε να πυροβολείτε τα πλοία. Αλλά αν επιτεθείτε εναντίον πλοίων, θα ανταποδώσουμε το χτύπημα, και θα χτυπήσουμε πιο δυνατά από ποτέ. Αυτή ήταν η συμφωνία», δήλωσε από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

Με φόντο την κλιμακούμενη ένταση για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ οι διαμεσολαβήτριες χώρες Πακιστάν και Κατάρ καλούν τις δύο πλευρές σε αυτοσυγκράτηση, ενώ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ πραγματοποιούσαν σύσκεψη για θέματα ασφαλείας.