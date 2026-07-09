Η Αθηνά Οικονομάκου φωτογραφήθηκε με την Τζένιφερ Λόπεζ

Η Αθηνά Οικονομάκου φωτογραφήθηκε μαζί με την Τζένιφερ Λόπεζ κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι.
Η Αθηνά Οικονομάκου έδωσε το «παρών» την Πέμπτη στην επίδειξη μόδας της Σίλιας Κριθαριώτη, η οποία παρουσίασε τη νέα της κολεξιόν με τίτλο «Défilé Couture Automne-Hiver 2026-27». Εκεί βρέθηκε και η Τζένιφερ Λόπεζ που παρακολούθησε το fashion show από την πρώτη σειρά.
Η ίδια δεν έχασε την ευκαιρί να φωτογραφηθεί μαζί της.
«Τσιμπήστε με», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της φωτογραφίας.
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