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GOSSIP - LIFESTYLE

Η Αθηνά Οικονομάκου φωτογραφήθηκε με την Τζένιφερ Λόπεζ

οικονομ
clock 21:00 | 09/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Αθηνά Οικονομάκου φωτογραφήθηκε μαζί με την Τζένιφερ Λόπεζ κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι.

Η Αθηνά Οικονομάκου έδωσε το «παρών» την Πέμπτη στην επίδειξη μόδας της Σίλιας Κριθαριώτη, η οποία παρουσίασε τη νέα της κολεξιόν με τίτλο «Défilé Couture Automne-Hiver 2026-27». Εκεί βρέθηκε και η Τζένιφερ Λόπεζ που παρακολούθησε το fashion show από την πρώτη σειρά.

Η ίδια δεν έχασε την ευκαιρί να φωτογραφηθεί μαζί της.

«Τσιμπήστε με», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της φωτογραφίας.

οικονο

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Αθηνά Οικονομάκου Τζένιφερ Λόπεζ
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