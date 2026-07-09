Ντόρα Μπακογιάννη: «Η Ευρώπη δεν μπορεί να κάνει τα στραβά μάτια απέναντι στην Τουρκία»

Η βουλευτής της ΝΔ Ντόρα Μπακογιάννη συμμετείχε σε συζήτηση με τον πρώην Πρόεδρο της Τουρκίας Αμπντουλάχ Γκιούλ και τον πρώην πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ για τις σχέσεις της Τουρκίας με την ΕΕ και την Ελλάδα στο νέο διεθνές τοπίο.

«Είναι προφανές ότι οι ΗΠΑ, εδώ και πολλά χρόνια, αποσύρονται από την Ευρώπη. Ακούσαμε τις τελευταίες ημέρες τον Πρόεδρο Τραμπ να απειλεί με πλήρη απομάκρυνση όλων των αμερικανικών στρατευμάτων από το ευρωπαϊκό έδαφος. Αυτό σημαίνει ότι δημιουργείται ένα κενό ασφαλείας. Και κάτι πρέπει να καλύψει αυτό το κενό. Ιδιαίτερα όταν η Ρωσία απειλεί άμεσα την κυριαρχία ευρωπαϊκών χωρών. Στη συνείδηση πολλών Ευρωπαίων, αυτό το «κάτι» θα μπορούσε να είναι η Τουρκία. Ο Πρόεδρος Ερντογάν υπόσχεται στην Ευρώπη ένα ελκυστικό πακέτο:

-στρατιωτική ισχύ προς μίσθωση και πολιτική ανοχή στην επιστροφή στρατιωτών στην πατρίδα μέσα σε φέρετρα,

-μια αμυντική βιομηχανία δοκιμασμένη σε συνθήκες μάχης,

-διαύλους άμεσης επικοινωνίας με παράγοντες στους οποίους η Ευρώπη δεν έχει πρόσβαση, από τη Ρωσία και το Ιράν έως τη Χεζμπολάχ και τη Χαμάς και, όχι λιγότερο σημαντικό, τη στενή φιλική σχέση του Ερντογάν με τον Τραμπ.

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Όλα αυτά έχουν κάνει ορισμένους Ευρωπαίους φίλους να κάνουν τα στραβά μάτια όταν ο Πρόεδρος Ερντογάν -φυλακίζει ηγέτες της αντιπολίτευσης, δημοσιογράφους, ακόμη και κωμικούς, ή όταν καταλύει την ελευθερία του λόγου και το κράτος δικαίου εντός της Τουρκίας, ή ακόμη και όταν διατηρεί υπό κατοχή ένα κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή απειλεί με πόλεμο ένα άλλο ή όταν υπόσχεται να αναλάβει τον έλεγχο της Ιερουσαλήμ. Για τους Ευρωπαίους, για άλλη μια φορά στην ιστορία της, η Τουρκία αντιμετωπίζεται ως μια δυσάρεστη αναγκαιότητα. Μια χώρα που θα μπορούσε να προσφέρει στην Ευρώπη κάτι που χρειάζεται απεγνωσμένα, όπως στην περίπτωση της Ρωσίας φθηνή ενέργεια, στην περίπτωση της Τουρκίας φθηνή ασφάλεια, αρκεί να είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε τα στραβά μάτια σε άβολα ζητήματα όπως η δημοκρατία, η συγκέντρωση εξουσίας, η φυλάκιση της αντιπολίτευσης, οι αναθεωρητικές φιλοδοξίες» ανέφερε η Ντόρα Μπακογιάννη.

«Η Ελλάδα υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής των ευρωπαϊκών φιλοδοξιών της Τουρκίας εδώ και δεκαετίες. Η Ελλάδα θέλει μια ευρωπαϊκή Τουρκία. Αυτό που λέω είναι ότι η Ευρώπη δεν πρέπει ποτέ ξανά να κάνει τα στραβά μάτια. Κάναμε αυτό το λάθος με τη Ρωσία. Και η Ευρώπη συνεχίζει να πληρώνει ένα πολύ υψηλό τίμημα για αυτό το λάθος. Σήμερα, δυστυχώς, η Τουρκία ακολουθεί τα ίδια βήματα» τόνισε.

«Πιστεύω ακράδαντα ότι η Ευρώπη και η Τουρκία μπορούν να έχουν μια αμοιβαία επωφελή συμφωνία, η οποία θα απαιτεί και από τα δύο μέρη να σέβονται τους κανόνες του παιχνιδιού, το σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας» πρόσθεσε η Ντόρα Μπακογιάννη.

Επίσης η πρώην υπουργός υπογράμμισε ότι η Τουρκία έχει εκτεταμένα σύνορα και έχει προβλήματα με όλους τους γείτονές της. «Το μόνο σύνορο το οποίο είναι απόλυτα ασφαλές είναι τα δυτικά σύνορα με την Ελλάδα. Αυτό είναι ένα μήνυμα που πρέπει όλοι να καταλάβουμε. Δεν μπορούμε όμως να αποδεχτούμε ότι η ευρωπαϊκή πολιτική δεν θα λαμβάνει υπόψη της τις ευαισθησίες της Ελλάδος και της Κύπρου και τα πραγματικά προβλήματα που υπάρχουν» είπε.

«Το μήνυμα αυτή τη στιγμή που πρέπει να εκπέμψει η Ευρώπη πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Δεν μπορούμε να κάνουμε τα στραβά μάτια την ώρα που συζητάμε για την σύναψη μιας στρατηγικής συμφωνίας με την Τουρκία. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι εταίροι μας θέλουν να τα ξεχάσουμε όλα τα άλλα. Θα είναι κακό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πληρώσουμε κόστος, αλλά θα είναι κακό και για την τουρκική δημοκρατία» συμπλήρωσε.

Τέλος η κ. Μπακογιάννη απαντώντας σε σχετική ερώτηση είπε ότι αν αφήσουμε πίσω το Casus Belli και δεν υπάρχουν δηλώσεις αναθεωρητισμού το κλίμα θα είναι τελείως διαφορετικό. «Έχουμε παραδείγματα καλής συνεργασίας. Με την χορήγηση της βίζας πάνω από 2 εκατομμύρια Τούρκοι έρχονται στα νησιά και στο θέμα της διαχείρισης της μετανάστευσης έχουμε καταφέρει να έχουμε καλή συνεργασία» σημείωσε.

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