Ζημιές στο ακίνητο από τον ενοικιαστή: Πότε δικαιούμαι αποζημίωση και πώς τη διεκδικώ;

Όταν ένας ενοικιαστής φεύγει και το ακίνητο έχει φθορές που ξεπερνούν τη φυσιολογική χρήση, ο ιδιοκτήτης δικαιούται αποζημίωση. Όμως πότε θεωρούνται οι ζημιές ευθύνη του ενοικιαστή και πώς μπορεί να κινηθεί ο ιδιοκτήτης;
Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) εξηγεί τι προβλέπει ο νόμος:
🔍 Ποιες ζημιές αποζημιώνονται;
✅ Ευθύνη ενοικιαστή υπάρχει όταν υπάρχουν:
Κατεστραμμένα κουφώματα, πόρτες, τζάμια, πλακάκια κ.λπ.
Ζημιές από απροσεξία ή αμέλεια (π.χ. πλημμύρα από κακή χρήση πλυντηρίου).
Τρύπες σε τοίχους, καταστροφή δαπέδου, επίμονη μούχλα από κακή χρήση.
Αλλαγές στο ακίνητο χωρίς άδεια (π.χ. γκρέμισμα τοίχου, βάψιμο σε ακατάλληλο χρώμα).
❌ Δεν αποζημιώνονται:
Φυσιολογική φθορά από την καθημερινή χρήση (π.χ. ξεθώριασμα τοίχων, ελαφρές γρατζουνιές σε δάπεδο).
✅ Πώς διεκδικεί αποζημίωση ο ιδιοκτήτης;
Καταγραφή ζημιών
Κατά την παράδοση-παραλαβή του μισθίου
Με φωτογραφίες ή βίντεο, αμέσως μετά την αποχώρηση του ενοικιαστή.
Με τεχνική έκθεση με εξειδικευμένο επαγγελματία (αρχιτέκτονα, μηχανικό, ηλεκτρολόγο κλπ.).
Χρήση εγγύησης
Η εγγύηση μπορεί να συμψηφιστεί κατά τη λήξη της μίσθωσης για να καλύψει μέρος ή το σύνολο των ζημιών.
Αν οι φθορές είναι μεγαλύτερες από την εγγύηση, ζητείται πρόσθετη αποζημίωση.
Εξώδικη πρόσκληση
Αν ο ενοικιαστής αρνείται να πληρώσει, ο ιδιοκτήτης στέλνει εξώδικο ζητώντας αποζημίωση με προθεσμία.
Αγωγή αποζημίωσης
Τελευταίο στάδιο είναι η προσφυγή στο δικαστήριο, αν δεν υπάρξει συμφωνία.
🛡️ Πρακτικές συμβουλές για ιδιοκτήτες:
✔️ Καταγράφετε πάντα την αρχική κατάσταση του ακινήτου πριν τη μίσθωση (με φωτογραφίες και περιγραφή).
✔️ Να υπάρχει έγγραφη σύμβαση με σαφή όρο για ευθύνες ζημιών.
✔️ Μην παραδίδετε πίσω την εγγύηση αν δεν έχει γίνει έλεγχος.
✔️ Ζητήστε νομική υποστήριξη πριν προχωρήσετε σε ενέργειες.
Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζετε, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, υποβάλλοντας ερωτήματα, αναφορές ή καταγγελίες στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:
Φόρμα υποβολής καταγγελιών: https://eeke.gr/epikinonia/kataggelies/
Τel : 210-8817730
Web: www.eeke.gr
e-mail: [email protected]
fb: www.facebook.com/enosikatanaloton/
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