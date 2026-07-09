Ζημιές στο ακίνητο από τον ενοικιαστή: Πότε δικαιούμαι αποζημίωση και πώς τη διεκδικώ;

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Όταν ένας ενοικιαστής φεύγει και το ακίνητο έχει φθορές που ξεπερνούν τη φυσιολογική χρήση, ο ιδιοκτήτης δικαιούται αποζημίωση. Όμως πότε θεωρούνται οι ζημιές ευθύνη του ενοικιαστή και πώς μπορεί να κινηθεί ο ιδιοκτήτης;

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) εξηγεί τι προβλέπει ο νόμος:

🔍 Ποιες ζημιές αποζημιώνονται;

✅ Ευθύνη ενοικιαστή υπάρχει όταν υπάρχουν:

Κατεστραμμένα κουφώματα, πόρτες, τζάμια, πλακάκια κ.λπ.

Ζημιές από απροσεξία ή αμέλεια (π.χ. πλημμύρα από κακή χρήση πλυντηρίου).

Τρύπες σε τοίχους, καταστροφή δαπέδου, επίμονη μούχλα από κακή χρήση.

Αλλαγές στο ακίνητο χωρίς άδεια (π.χ. γκρέμισμα τοίχου, βάψιμο σε ακατάλληλο χρώμα).

❌ Δεν αποζημιώνονται:

Φυσιολογική φθορά από την καθημερινή χρήση (π.χ. ξεθώριασμα τοίχων, ελαφρές γρατζουνιές σε δάπεδο).

✅ Πώς διεκδικεί αποζημίωση ο ιδιοκτήτης;

Καταγραφή ζημιών

Κατά την παράδοση-παραλαβή του μισθίου

Με φωτογραφίες ή βίντεο, αμέσως μετά την αποχώρηση του ενοικιαστή.

Με τεχνική έκθεση με εξειδικευμένο επαγγελματία (αρχιτέκτονα, μηχανικό, ηλεκτρολόγο κλπ.).

Χρήση εγγύησης

Η εγγύηση μπορεί να συμψηφιστεί κατά τη λήξη της μίσθωσης για να καλύψει μέρος ή το σύνολο των ζημιών.

Αν οι φθορές είναι μεγαλύτερες από την εγγύηση, ζητείται πρόσθετη αποζημίωση.

Εξώδικη πρόσκληση

Αν ο ενοικιαστής αρνείται να πληρώσει, ο ιδιοκτήτης στέλνει εξώδικο ζητώντας αποζημίωση με προθεσμία.

Αγωγή αποζημίωσης

Τελευταίο στάδιο είναι η προσφυγή στο δικαστήριο, αν δεν υπάρξει συμφωνία.

🛡️ Πρακτικές συμβουλές για ιδιοκτήτες:

✔️ Καταγράφετε πάντα την αρχική κατάσταση του ακινήτου πριν τη μίσθωση (με φωτογραφίες και περιγραφή).



✔️ Να υπάρχει έγγραφη σύμβαση με σαφή όρο για ευθύνες ζημιών.



✔️ Μην παραδίδετε πίσω την εγγύηση αν δεν έχει γίνει έλεγχος.



✔️ Ζητήστε νομική υποστήριξη πριν προχωρήσετε σε ενέργειες.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζετε, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, υποβάλλοντας ερωτήματα, αναφορές ή καταγγελίες στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Φόρμα υποβολής καταγγελιών: https://eeke.gr/epikinonia/kataggelies/

Τel : 210-8817730

Web: www.eeke.gr

e-mail: [email protected]

fb: www.facebook.com/enosikatanaloton/

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