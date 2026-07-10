Ασπρόπυργος: Βίντεο με τραυματία λίγα λεπτά μετά την έκρηξη – «Άναψα τσιγάρο και πήρα φωτιά»

Νέο βίντεο από την καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το πρωί σε εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο, είδε το φως της δημοσιότητας. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν συνολικά έντεκα άνθρωποι, ενώ τρεις από τους τραυματίες παραμένουν διασωληνωμένοι και νοσηλεύονται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Το οπτικό υλικό, το οποίο προβλήθηκε σήμερα το πρωί από το Mega, αποτυπώνει τα πρώτα λεπτά που ακολούθησαν τη σφοδρή έκρηξη. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η έκρηξη φέρεται να προκλήθηκε από βυτιοφόρο όχημα μεταφοράς προπανίου που βρισκόταν μέσα στον χώρο των εγκαταστάσεων.

Στο βίντεο καταγράφεται εργαζόμενος της επιχείρησης να απομακρύνεται από το σημείο που καίγεται. Όταν ερωτάται από το άτομο που τραβά την εικόνα για το πώς ξεκίνησε η φωτιά, απαντά χαρακτηριστικά: «Μάλλον από το βυτίο εκεί. Έχανε λάδι. Εγώ άναψα ένα τσιγάρο και πήρα φωτιά».

Δύο άτομα συνελήφθησαν για την πυρκαγιά

Οι Αρχές έχουν ήδη προχωρήσει στη σύλληψη δύο προσώπων σχετικά με τη μεγάλη φωτιά που σημειώθηκε στον Ασπρόπυργο.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνέλαβαν δύο Έλληνες πολίτες. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης και τον υπεύθυνο εκμετάλλευσης του βυτιοφόρου οχήματος, στο οποίο εκτιμάται ότι σημειώθηκε η έκρηξη.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις εργασίες που βρίσκονταν σε εξέλιξη στον χώρο όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα και πέρασαν σε παρακείμενες εγκαταστάσεις, προκαλώντας σοβαρές ζημιές. Από τη φωτιά καταστράφηκαν ολοκληρωτικά τόσο το συνεργείο όπου φαίνεται να ξεκίνησε το περιστατικό όσο και δύο γειτονικές επιχειρήσεις.

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