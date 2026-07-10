Ισπανία: Πάνω από 10 νεκροί σε πυρκαγιά στην Ανδαλουσία (βίντεο)

Ο απολογισμός των θυμάτων δασικής πυρκαγιάς η οποία ξέσπασε την Πέμπτη το απόγευμα κοντά στην Αλμερία, στην Ανδαλουσία, στη νότια Ισπανία, έγινε πιο βαρύς, αυξήθηκε στους 12 νεκρούς, μετά τον εντοπισμό άλλων έξι πτωμάτων, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.







«Ο αριθμός των ανθρώπων που απεβίωσαν στην πυρκαγιά στην (κοινότητα) Λος Γκαγιάρδος αυξήθηκε σε 12, μετά την επιβεβαίωση έξι επιπλέον θανάτων στην πυροπαθή περιοχή», ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες η κυβέρνηση της αυτονομίας (της επαρχίας) της Ανδαλουσίας σε ανακοίνωσή της.

El incendio declarado en Los Gallardos se está acercando a Antas (Almería). Es desolador ver cómo arrasa todo el monte. Además, han tenido que desalojar a más de 50 vecinos.







Ánimo a todos y mucha fuerza. Los bomberos forestales están luchando por apagarlo, estamos en las… pic.twitter.com/EIp8d2Uexm — Rodrigo Alonso ﻥ 🇪🇸 (@Rodrigo_AlonsoF) July 9, 2026









Προηγούμενος επίσημος απολογισμός των αρχών έκανε λόγο για έξι νεκρούς στην κωμόπολη Μπένταρ, ορισμένοι εκ των οποίων βρέθηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους.