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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα Ανδρουλάκη – Μητσοτάκη για την ακρίβεια στη Βουλή (LIVE)

μητσοτάκης ανδρουλάκης
clock 10:51 | 10/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η ερώτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, προς τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, με αντικείμενο την ακρίβεια συζητείται αυτή την ώρα στη Βουλή στο πλαίσιο της Ώρας του Πρωθυπουργού.

Η διαδικασία ξεκίνησε με την ερώτηση του κ. Ανδρουλάκη  «προτίθεται επιτέλους να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ή θα συνεχίσει απλά να «λυπάται και να θυμώνει»;», θα ακολουθήσει απάντηση του πρωθυπουργού ενώ η συζήτηση θα ολοκληρωθεί με τις δευτερολογίες των δύο πολιτικών αρχηγών.

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Ακρίβεια Κυριάκος Μητσοτάκης
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