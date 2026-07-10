Κόντρα Ανδρουλάκη – Μητσοτάκη για την ακρίβεια στη Βουλή (LIVE)

Η ερώτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, προς τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, με αντικείμενο την ακρίβεια συζητείται αυτή την ώρα στη Βουλή στο πλαίσιο της Ώρας του Πρωθυπουργού.

Η διαδικασία ξεκίνησε με την ερώτηση του κ. Ανδρουλάκη «προτίθεται επιτέλους να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ή θα συνεχίσει απλά να «λυπάται και να θυμώνει»;», θα ακολουθήσει απάντηση του πρωθυπουργού ενώ η συζήτηση θα ολοκληρωθεί με τις δευτερολογίες των δύο πολιτικών αρχηγών.

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