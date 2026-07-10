Μητσοτάκης: «Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 στο ντίζελ έως τέλος Αυγούστου»

Την ανακοίνωση ότι έως το τέλος Αυγούστου θα εφαρμοστεί έκπτωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ, ύστερα από συνεννόηση της κυβέρνησης με τα δύο μεγάλα διυλιστήρια, έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η δήλωση πραγματοποιήθηκε κατά την «Ώρα του Πρωθυπουργού», σε απάντησή του σε ερώτηση που κατέθεσε ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Αναλυτικά ανέφερε: «Μετά την κρίση στον Κόλπο καταστράφηκαν αρκετά διυλιστήρια και αυτό προκάλεσε νέες πιέσεις στην τιμή της βενζίνης. Η κυβέρνηση σε συνεννόηση με τα 2 διυλιστηρία απαντά στην πρόκληση. Τα διυλιστήρια δεσμεύθηκαν να συμβάλουν χρηματοδοτικά στη στηρίξη της οικονομίας με μείωση 10 λεπτών στη Βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου. Στη φαρέτρα υπάρχουν και έκτακτες παρεμβάσεις. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται στην άνοδο της τιμής του αργού πετρελαίου. Η κυβέρνηση αντέδρασε όταν ξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράν, αποφασίσαμε να καλύψουμε μέρος της τιμής του ντίζελ στην αντλία μαζί με το 15% της τιμής των λιπασμάτων, με το fuell pass με το οποίο 2,5 εκατ. οδηγοί αντιμετώπισαν την αύξηση στη βενζίνη με όφελος 36 λεπτών. Έχουμε χρέος ως πολιτικό σύστημα να μην φορτώσουμε χρέος στις επόμενες γενιές όπως κανείς δεν θέλει να φορτώνει χρέη στα παιδιά του».

«Για να στηρίξουμε την κοινωνία από τη μια πρέπει να αυξάνονται οι μισθοί αλλά και να αυξάνεται το εισόδημα από πολιτική μείωσης φόρων. Και όλα αυτά έγιναν έχοντας πετύχει την ταχύτερη μείωση του δημόσιου χρέους ανάμεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ. Το παραλάβαμε στο 182% και είναι στο 146% του ΑΕΠ και θα κινηθεί ταχύτατα κάτω από 130% ώστε η Ελλάδα να πάψει να είναι η πιο υπερχρεωμένη στην Ευρώπη. Ο κατώτατος μισθός τον παραλάβαμε στα 650 ευρώ και τώρα στα 920 ευρώ άρα έχει δει κάποιος που αμείβεται με τον κατώτατο σωρευτική αύξηση 40%», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Πάμε να δούμε την περίοδο 2019-2025. Στοιχεία Eurostat, πόσο ήταν ο σωρευτικός πληθωρισμός στην ευρωζώνη 26%; Ο σωρευτικός πληθωρισμός μέχρι τα μέσα του 2026 ήταν 23% άρα να πούμε ότι η Ελλάδα είχε μικρότερο σωρευτικό πληθωρισμό σε σχέση με την Ευρωζώνη; Δεν υπάρχει μαγική λύση. Ευτυχώς η χώρα του 2026 η Ελλάδα είνα πολύ διαφορετική από την Ελλάδα του 2019. Συζητώ για την ακρίβεια με όλους του ομολόγους μου. Το κόστος ζωής απασχολεί όλα τα κράτη. Η ακρίβεια ένα ζήτημα που ανησυχεί τους πολίτες και αποτελεί πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης. Η συζήτηση είναι καλοδεχούμενη αλλά οφείλει να βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα και κοστολογημένες προτάσεις. Πιστεύω στην δευτερολογία σας θα μας πείτε τι διαφορετικό θα κάνετε εσείς εκτός από το να τάζετε 13-14ο μισθό και σύνταξη. Ελπίζω να το κάνετε για να μπορέσω να απαντήσω ουσιαστικά για το κόστος των προτάσεων που παρουσιάζετε», συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης και στη σύλληψη των δραστών των εμπρηστικών επιθέσεων που οδήγησαν στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη λέγοντας ότι η πολιτεία τιμά τη μνήμη της οδηγώντας στη Δικαιοσύνη τους τρομοκράτες. «Είναι η απάντηση της Δημοκρατίας στη βία. Και είναι σημαντικό ότι την απάντηση αυτή τη δίνουμε μαζί -τουλάχιστον οι περισσότερες από τις πολιτικές δυνάμεις».

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