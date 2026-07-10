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ΚΡΗΤΗ

Φωτιά στο Ίνι - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και με ελικόπτερο

Πυρκαγιά στις Κάτω Ασίτες
clock 11:57 | 10/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε κοντά στο Ίνι, στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά ξέσπασε σε έκταση με καλάμια.

Στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 11 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμει ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο.

Η φωτιά ξέσπασε αρχικά σε καλαμιές και χαμηλή βλάστηση, επεκτεινόμενη στη συνέχεια σε παρακείμενη αγροτική έκταση. Μέχρι στιγμής, το πύρινο μέτωπο εξελίσσεται μακριά από κατοικημένες περιοχές και κρίσιμες υποδομές, χωρίς να απειλούνται οικίες.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή σε κατοικημένες περιοχές.

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