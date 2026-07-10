Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ηρακλείου: «Δεν είναι ανεκτή καμία μορφή βίας στους χώρους εργασίας»

Ανακοίνωση εξέδωσε το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, σχετικά με το περιστατικό άσκησης σωματικής βίας σε βάρος ανήλικου εργαζόμενου από τον διευθυντή ξενοδοχειακής μονάδας σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου.

Στην ανακοίνωση καταδικάζουν το γεγονός, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως το συγκεκριμένο περιστατικό αναδεικνύει ένα ακόμη σοβαρό ζήτημα, αυτό της απασχόλησης ανηλίκων.

Η ανακοίνωση

«Το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο το περιστατικό άσκησης σωματικής βίας σε βάρος ανήλικου εργαζόμενου από διευθυντικό στέλεχος ξενοδοχειακής επιχείρησης του νομού μας.

Πρόκειται για μια απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα πράξη που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, παραβιάζει κάθε έννοια εργασιακού σεβασμού και δεν μπορεί να γίνει ανεκτή σε κανέναν χώρο εργασίας, πόσο μάλλον όταν το θύμα είναι ανήλικος εργαζόμενος.

Το Σωματείο μας έχει πρωτοστατήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια στην ανάδειξη και αντιμετώπιση φαινομένων σωματικής και λεκτικής βίας, εκφοβισμού (bullying) και ηθικής παρενόχλησης (mobbing). Έχουμε πραγματοποιήσει ενημερωτικές παρεμβάσεις και δράσεις με στόχο την προστασία των εργαζομένων και την εμπέδωση ενός ασφαλούς και αξιοπρεπούς εργασιακού περιβάλλοντος.

Το συγκεκριμένο περιστατικό αναδεικνύει και ένα ακόμη σοβαρό ζήτημα: την απασχόληση ανηλίκων. Η ελληνική νομοθεσία θέτει αυστηρές προϋποθέσεις για την εργασία ανηλίκων, ακριβώς για να διασφαλίζονται η υγεία, η ασφάλεια και η ομαλή ανάπτυξή τους. Για τον λόγο αυτό ζητούμε να διερευνηθεί εάν τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διατάξεις από την επιχείρηση.

Παράλληλα, επαναφέρουμε το πάγιο αίτημά μας προς το Υπουργείο Εργασίας για πλήρη διαφάνεια σχετικά με την απασχόληση ανηλίκων. Μέχρι σήμερα δεν δημοσιοποιούνται συγκεντρωτικά στοιχεία για την έκταση του φαινομένου, γεγονός που δεν επιτρέπει την ουσιαστική αξιολόγηση της κατάστασης και τον αποτελεσματικό σχεδιασμό πολιτικών προστασίας.

Η προστασία των ανηλίκων στην εργασία δεν μπορεί να εξαντλείται στις διατάξεις των νόμων. Απαιτείται ουσιαστικός έλεγχος, διαφάνεια και δημοσιοποίηση στοιχείων, ώστε η κοινωνία να γνωρίζει το πραγματικό μέγεθος της ανήλικης εργασίας και να μην πληροφορείται την ύπαρξή της μόνο όταν συμβαίνουν τραγικά περιστατικά σαν το σημερινό».

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