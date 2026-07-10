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ΚΡΗΤΗ

Χερσόνησος: Έπιασαν τον δράστη μέσα σε 40 λεπτά - Το δημόσιο "ευχαριστώ" του θύματος

διαρρηξη με λοστο
clock 13:12 | 10/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ένα θερμό ευχαριστήριο μήνυμα προς τον Δήμο Χερσονήσου και τους αστυνομικούς που χειρίστηκαν την υπόθεσή του απέστειλε επισκέπτης της περιοχής, ο οποίος έπεσε θύμα διάρρηξης.

Ο K. Yorulmaz περιγράφει τη δύσκολη εμπειρία που βίωσε, καθώς εκτός από την οικονομική ζημιά, όπως αναφέρει, του αφαιρέθηκαν και προσωπικά αντικείμενα με ιδιαίτερη συναισθηματική αξία. Ωστόσο, όπως σημειώνει, η άμεση ανταπόκριση της Ελληνικής Αστυνομίας ήταν καθοριστική, καθώς μέσα σε περίπου 45 λεπτά οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν τους δράστες, επιδεικνύοντας επαγγελματισμό και αποτελεσματικότητα.

Στο μήνυμά του ο επισκέπτης τονίζει ότι, αν και δεν επέστρεψαν όλα τα αντικείμενα που χάθηκαν, οι αστυνομικοί του έδωσαν κάτι εξίσου σημαντικό, την αίσθηση ότι υπάρχει στήριξη και βοήθεια όταν κάποιος τη χρειάζεται. Παράλληλα, εκφράζει την ευγνωμοσύνη του, υπογραμμίζοντας ότι θα θυμάται την Κρήτη όχι για το περιστατικό της διάρρηξης, αλλά για τους ανθρώπους που έσπευσαν να τον βοηθήσουν.

Με αφορμή το περιστατικό, ο Δήμαρχος Χερσονήσου, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη, αναφέρθηκε για ακόμη μία φορά στην ανάγκη ενίσχυσης του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου. Όπως είπε, στο Τμήμα υπηρετούν μόλις 25 αστυνομικοί, μαζί με τους δόκιμους, την ώρα που η περιοχή καλείται να διαχειριστεί αυξημένες ανάγκες, ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο.

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου ανέφερε επίσης ότι απόψε, κατά τη συνάντησή του με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος βρίσκεται στο Ηράκλειο, θα θέσει εκ νέου το ζήτημα της ίδρυσης Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Χερσονήσου, ζητώντας να επανεξεταστεί η πρόταση λόγω των ιδιαίτερων αναγκών της περιοχής.

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