ΣΥΡΙΖΑ: Η επόμενη μέρα μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου

Έντονες εσωκομματικές διεργασίες και αντιδράσεις πυροδοτεί η απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου να παραιτηθεί από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ υπό το βάρος των εσωκομματικών πιέσεων αλλά και των αποχωρήσεων στελεχών και βουλευτών.

«Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Παραιτούμαι από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας» σημείωσε μεταξύ άλλων στο μήνυμά του ο Σωκράτης Φάμελλο; υπογραμμίζοντας πως «Δεν παραιτούμαι από τη Βουλή. Δεν παραιτούμαι από τον ΣΥΡΙΖΑ»

Για ορισμένους αυτή η εξέλιξη ήταν αιφνιδιαστική δεδομένου ότι το Σάββατο ήταν προγραμματισμένη η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, ενώ για άλλους ήταν αναμενόμενη, αφού το χάσμα ανάμεσα στον Σωκράτη Φάμελλο και συντρόφους του είχε μεγαλώσει και η πολιτική μοναξιά του, όπως λένε οι καλά γνωρίζοντες ήταν μεγάλη. Οι εξελίξεις είχαν ήδη δρομολογηθεί.

Η επόμενη ημέρα

Η επόμενη ημέρα στον ΣΥΡΙΖΑ διαμορφώνεται μέσα σε κλίμα έντονης εσωκομματικής πόλωσης και άμεσων θεσμικών διαδικασιών για την ανασύνταξη του κόμματος μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου.

«Η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής θα αναβληθεί. Αυτή τη στιγμή θα συγκληθεί άμεσα η Πολιτική Γραμματεία για να καθορίσει τα επόμενα βήματα» τόνισε η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, Αναστασία Σαπουνά.

Ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος πίεζε ανοιχτά για την παραίτηση Φάμελλου, έχει δηλώσει ήδη παρών για την ηγεσία του κόμματος.

«Δεν υπάρχει καμία αναβολή της Κεντρικής Επιτροπής τώρα που ορθώς παραιτήθηκε ο Φάμελλος, όπως είχα ζητήσει. Είναι μια φορά παραπάνω απαραίτητη η συνεδρίαση της. Η Κεντρική Επιτροπή συγκλήθηκε με αίτημα από υπογραφές μελών της και δεν μπορεί κανείς να την αναβάλλει» σημείωσε σε ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης.

Κορυφαία στελέχη ζητούν η προγραμματισμένη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής να πραγματοποιηθεί κανονικά το Σάββατο, καθώς θεωρείται απαραίτητη για τη λήψη αποφάσεων.

«Οι ώρες είναι κρίσιμες. Το κόμμα πρέπει να προχωρήσει συλλογικά. Ουδείς έχει αρμοδιότητα αναβολής της Κεντρικής Επιτροπής. Κανείς δεν θα στερήσει από τα μέλη το δικαίωμα και την υποχρέωση τοποθέτησης» σημείωσε από τη δική του πλευρά ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς.

«Είναι αυτοί που θέλουν με άθλιες μεθοδεύσεις να υπονομεύσουν και να διαλύσουν τον ΣΥΡΙΖΑ. Και είμαστε όλοι οι άλλοι που είμαστε πλειοψηφία από ότι φαίνεται να στηρίξουμε και να δυναμώσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ» τόνισε ο Τρύφων Αλεξιάδης.

Οι καταιγιστικές εξελίξεις με την παραίτηση Φάμελλου οδηγεί τον ΣΥΡΙΖΑ σε μία από τις πιο κρίσιμες καμπές της ιστορίας του, με το τοπίο να παραμένει εντελώς θολό. Αβέβαιο παραμένει και το εάν και πόσο θα παραμείνουν στο κόμμα και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που “λοξοκοιτούν” προς την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

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