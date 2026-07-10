Περιπέτεια σε πτήση από Θεσσαλονίκη για Μόναχο: Έσπασε παράθυρο, τραυματίστηκε επιβάτης (βίντεο)

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Περιπέτεια στον αέρα το πρωί της Παρασκευής για επιβάτες πτήσης της Ryanair από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης προς το Μόναχο της Γερμανίας.

Όπως κατήγγειλε επιβάτιδα της πτήσης στο rthess.gr, στη διάρκεια της πτήσης ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος και έσπασε ένα παράθυρο του αεροπλάνου.

Σύμφωνα με την καταγγελία έγινε αποσυμπίεση της καμπίνας, συνεπιβάτες κρατούσαν τον επιβάτη που καθόταν δίπλα στο σπασμένο παράθυρο ενώ παράλληλα έπεσαν οι μάσκες.

Ο πιλότος αμέσως άλλαξε πορεία και επέστρεψε το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» όπου αυτή την ώρα παραμένουν όλοι οι επιβάτες του αεροσκάφους.

Ο επιβάτης που καθόταν δίπλα στο παράθυρο που έσπασε, παρελήφθη από το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ» με κάκωση αυχένα. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για αλλοδαπό.

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