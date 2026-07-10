Μουγκοπέτρος: "Έκανα πέντε επεμβάσεις στο χέρι και δύο στο μάτι μέσα σε 11 μήνες, το δεξί μου μάτι βλέπει 15%"

Ο Άρης Μουγκοπέτρος έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Action Τώρα» με αφορμή την επιστροφή του στις πίστες έναν χρόνο μετά τον ακρωτηριασμό του από κροτίδα σε γλέντι, και εξήγησε πως έχει επανέλθει κατά 98% όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο παίζει κλαρίνο.

«Το κλαρίνο το πήρα στα χέρια μου 21 Μαρτίου. Περίμενα να περάσουν όλες οι επεμβάσεις. Έκανα εφτά επεμβάσεις μέσα σε 11 μήνες. Πέντε στο χέρι μου και δύο στο μάτι μου. Το μάτι είναι στη θέση του. Δεν βλέπει. Βλέπει 15% το δεξί μου το μάτι, αλλά εντάξει, δόξα τω Θεώ. Γιατί με τη βοήθεια του Θεού, αλλά και τη θέληση τη δική μου αυτή τη στιγμή είμαι στο 98% στο επίπεδο που έπαιζα. Και είναι σημαντικό αυτό. Το να έχεις χάσει δύο δάχτυλα και να παίζεις το ίδιο…», είπε αρχικά.

Κλείνοντας, ο Άρης Μουγκοπέτρος επισήμανε πως χρειάστηκε εντατική εξάσκηση για να επανέλθει, όμως δεν αισθάνθηκε στιγμή να κουράζεται, καθώς κάνει αυτό που αγαπά: «Είναι τουλάχιστον 15 ώρες που κάνω εξάσκηση. Εγώ αυτή τη στιγμή εδώ, παίζω με ένα τένοντα, γι’ αυτό δουλεύουν και τα δύο καλά. Και πρέπει να το προσέξω όσο μπορώ, γιατί φλερτάρω με την τενοντίτιδα συχνά. Δεν το είδα σαν κούραση, δεν κουράστηκα καθόλου όσες ώρες και να παίξω. Έχω επιστρέψει», είπε.

Διαβάστε επίσης

Η Καίτη Γαρμπή επέστρεψε στις πίστες μετά το πρόβλημα υγείας

Το σόι σου: Η Βάσω Λασκαράκη ανέβασε φωτογραφία από το τελευταίο γύρισμα της σειράς