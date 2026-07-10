Ισπανία - Βέλγιο: Φαβορί οι «φούρια ρόχας», επικίνδυνοι οι «κόκκινοι διάβολοι»

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Ισπανία και Βέλγιο συγκρούονται απόψε (22:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) στον δεύτερο χρονικά προημιτελικό του Μουντιάλ.

Η Ισπανία του Λουίς ντε λα Φουέντε είναι το μεγάλο φαβορί για να πάρει την πρόκριση και να κλείσει ραντεβού με τη Γαλλία στα ημιτελικά του Μουντιάλ.

Οι Ίβηρες παραμένουν αήττητοι δίχως να έχουν δεχθεί γκολ μέχρι στιγμής στη διοργάνωση, στοιχείο που αναδεικνύει την εξαιρετική αμυντική τους λειτουργία.

Από την πλευρά του, το Βέλγιο μπορεί να μην έχει εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του, ωστόσο κατάφερε να φτάσει στα προημιτελικά.

Η πρόσφατη παράδοση ευνοεί ξεκάθαρα τους Ισπανούς, οι οποίοι έχουν πανηγυρίσει τη νίκη στα εννέα από τα έντεκα τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια από το Euro του 1980 και έπειτα.

Όσον αφορά τα αγωνιστικά νέα, οι Γιορέντε, Μερίνο και Ρουίθ διεκδικούν θέση στο αρχικό σχήμα της Ισπανίας, ενώ για το Βέλγιο ο Ντε Κετελάρε θα ξεκινήσει και πάλι στην κορυφή της επίθεσης.

Το μεγάλο ματς θα διεξαχθεί στο Λος Άντζελες με διαιτητή τον Άγγλο Όλιβερ.