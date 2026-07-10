Ηράκλειο - κρουαζιέρα: Καλή χρονιά αλλά δεν θα σπάσει το ρεκόρ του 2025 - Τι δείχνουν τα στοιχεία

Προς μια καλή, αλλά σαφώς χαμηλότερη από το ιστορικό ρεκόρ του 2025, οδεύει η φετινή χρονιά για την κρουαζιέρα στο λιμάνι του Ηρακλείου. Όπως ανέφερε μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Γιώργου Ι. Παπαδάκη ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, Μηνάς Παπαδάκης, η κίνηση παρουσιάζει μέχρι στιγμής μείωση περίπου 10% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, εξέλιξη που αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στις αναταράξεις που προκάλεσε η κρίση στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στην αρχή της τουριστικής περιόδου δύο κρουαζιερόπλοια εγκλωβίστηκαν λόγω της πολεμικής έντασης και των εξελίξεων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, με αποτέλεσμα να υπάρξουν απώλειες τόσο για το λιμάνι όσο και για την τοπική αγορά.

Τα στοιχεία που παρουσίασε δείχνουν ότι μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 85 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι του Ηρακλείου, μεταφέροντας περίπου 150.000 επιβάτες.

Την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι οι προσεγγίσεις είχαν φτάσει τις 95, γεγονός που επιβεβαιώνει τη μείωση της τάξης του 10% που καταγράφεται φέτος. Παρά την υστέρηση, οι εκτιμήσεις για το σύνολο της χρονιάς παραμένουν θετικές.

Ο κ. Παπαδάκης υπολόγισε ότι το 2026 θα ολοκληρωθεί με περίπου 230 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων και συνολικά 450.000 επιβάτες, αριθμοί που διαμορφώνουν μια ιδιαίτερα ικανοποιητική εικόνα για το λιμάνι του Ηρακλείου. Ωστόσο, όπως ξεκαθάρισε, η φετινή επίδοση δεν αναμένεται να ξεπεράσει το ιστορικό ρεκόρ που καταγράφηκε το 2025, όταν η κρουαζιέρα κινήθηκε σε πρωτοφανή επίπεδα.

Αναφερόμενος στην προέλευση των επισκεπτών, σημείωσε ότι τη μεγαλύτερη παρουσία εξακολουθούν να έχουν οι Γερμανοί και οι Αμερικάνοι, ενώ ακολουθούν οι Βρετανοί, επιβεβαιώνοντας ότι οι συγκεκριμένες αγορές εξακολουθούν να αποτελούν τη βασική δεξαμενή της κρουαζιέρας για το Ηράκλειο.

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