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Αργυρός: Το «Καμπάνες» είναι το πρώτο ελληνόφωνο άλμπουμ στα charts του Billboard

αργυρος
clock 13:00 | 10/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Το άλμπουμ του Κωνσταντίνου Αργυρού «Καμπάνες», έγινε το πρώτο ελληνόφωνο που κάνει ντεμπούτο στα Billboard Top World Albums και Top Album Sales.



Το «Καμπάνες», ένα αφιέρωμα στον ήχο του Αιγαίου που κυκλοφορεί παγκοσμίως, έκανε ντεμπούτο στο Billboard Top World Albums Chart, καταλαμβάνοντας τη 12η θέση, ενώ ταυτόχρονα έγινε το πρώτο ελληνόφωνο άλμπουμ που μπήκε στο Billboard Top Album Sales Chart, φτάνοντας στη 31η θέση. 

«Αυτή η στιγμή είναι πολύ μεγαλύτερη από εμένα. Είναι μια γιορτή της ελληνικής μουσικής, του πολιτισμού μας και των διαχρονικών ήχων του Αιγαίου. Το να βλέπω ένα ελληνικό album να φτάνει σε αυτό το ορόσημο με γεμίζει τεράστια υπερηφάνεια και είμαι βαθιά ευγνώμων σε όλους όσοι πίστεψαν σε αυτό το ταξίδι. Εύχομαι αυτή να είναι μόνο η αρχή και η ελληνική μουσική να συνεχίσει να ταξιδεύει και να αγγίζει ολοένα και περισσότερο κοινό σε όλο τον κόσμο», ανέφερε ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

αργυρός

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