Δήμαρχος Ρεθύμνου: Ζητά σταθερούς πόρους από το τουριστικό προϊόν

Την ανάγκη να αλλάξει ο τρόπος χρηματοδότησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με σταθερούς πόρους και μεγαλύτερη συμμετοχή στα έσοδα που παράγει ο τουρισμός, ανέδειξε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Ρεθύμνης, Γιώργης Μαρινάκης, κατά τη διάρκεια σημερινής συνέντευξης Τύπου, επισημαίνοντας ότι οι δήμοι καλούνται να διαχειριστούν τις αυξημένες ανάγκες που δημιουργεί η τουριστική ανάπτυξη χωρίς την αντίστοιχη οικονομική ενίσχυση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση, το οποίο επιβάλλεται στις διανυκτερεύσεις και, ανάλογα με την κατηγορία του καταλύματος, μπορεί να φθάνει ακόμη και τα 15 ευρώ. «Σε ένα ξενοδοχείο ο επισκέπτης πληρώνει 15 ευρώ τέλος. Ο δήμος πόσα παίρνει; Μηδέν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, οι τουριστικοί δήμοι επωμίζονται το κόστος της αυξημένης επισκεψιμότητας, καθώς καλούνται να συντηρούν υποδομές, να ενισχύουν την καθαριότητα, να αντιμετωπίζουν το κυκλοφοριακό και να καλύπτουν τις αυξημένες ανάγκες σε ύδρευση και αποχέτευση, χωρίς να απολαμβάνουν αντίστοιχα οφέλη από τα έσοδα που εισπράττει το κράτος. Την ίδια στιγμή η "ακρίβεια" στους προορισμούς πλήττει την ίδια την κοινωνία. Όπως σημείωσε, η έντονη τουριστική δραστηριότητα προκαλεί επίσης αυξήσεις στο κόστος ζωής, επιβαρύνοντας ιδιαίτερα όσους κατοίκους δεν συμμετέχουν άμεσα στην τουριστική οικονομία.

Στο σημείο αυτό ο δήμαρχος υποστήριξε ότι η Αυτοδιοίκηση χρειάζεται σταθερό και προβλέψιμο χρηματοδοτικό πλαίσιο, ώστε οι δήμοι να μπορούν να σχεδιάζουν τις υπηρεσίες και τα έργα τους με ασφάλεια. Όπως ανέφερε, ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης διατηρεί τη θεσμική πρόβλεψη για απόδοση στους δήμους ποσοστών από τον φόρο εισοδήματος, τον ΦΠΑ και τον ΕΝΦΙΑ, ωστόσο οι δημοσιονομικοί περιορισμοί εξακολουθούν να μην επιτρέπουν την πλήρη εφαρμογή τους.

Ειδική αναφορά ο κ. Μαρινάκης έκανε και στην αρχιτεκτονική του ΕΣΠΑ τονίζοντας ότι η τάση κεντρικής διαχείρισης των έργων περιορίζει τον ρόλο των περιφερειακών προγραμμάτων και δείχνει έλλειψη εμπιστοσύνης προς τους δήμους και τις Περιφέρειες.

«Υπάρχει μία μανία υπερσυγκέντρωσης των πόρων και των έργων. Αυτό σημαίνει έλλειψη εμπιστοσύνης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση», σημείωσε.

Στο μεταξύ, αναφέρθηκε και στη σημαντική επιβάρυνση που προκαλεί το αυξημένο ενεργειακό κόστος στη ΔΕΥΑΡ, σημειώνοντας ότι η επιχείρηση πληρώνει ηλεκτρική ενέργεια έως 38% ακριβότερα σε σχέση με άλλες κατηγορίες καταναλωτών. Όπως είπε, η ενεργειακή δαπάνη απορροφά σημαντικό μέρος των εσόδων της επιχείρησης, περιορίζοντας τους διαθέσιμους πόρους για έργα, αναβάθμιση των δικτύων και την κοινωνική πολιτική.

Παράλληλα ο δήμαρχος αναφέρθηκε ακόμη στο ολιστικό σχέδιο διαχείρισης του νερού, το οποίο, όπως είπε, βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και περιλαμβάνει παρεμβάσεις για τη μείωση των διαρροών, την αναβάθμιση των δικτύων και την προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού. Παράλληλα παρουσίασε και την πορεία σημαντικών έργων υποδομής στο Ρέθυμνο, όπως είναι οι νέες πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις, το ειδικό σχολείο, ο εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων, η λειτουργία δύο δημοτικών λεωφορείων κλπ.

Πηγή φωτογραφίας: pixabay.com

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