Συναγερμός στα Χανιά: Νάρκη βρέθηκε σε παραλία του Αποκόρωνα

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Συναγερμός προκλήθηκε στις λιμενικές αρχές των Χανίων, ύστερα από τον εντοπισμό νάρκης στη θαλάσσια περιοχή του Αποκόρωνα.

Όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό Σώμα, το πυρομαχικό υλικό βρέθηκε στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας-σπηλαίου «Κουταλάς», στο Κόκκινο Χωριό, σε απόσταση περίπου 10 μέτρων από την ακτογραμμή και σε βάθος 12 έως 15 μέτρων.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων, ενώ ειδοποιήθηκε και η αρμόδια υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, η οποία θα αναλάβει τις απαραίτητες ενέργειες για την ασφαλή διαχείριση και εξουδετέρωση του πυρομαχικού υλικού.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού:

Τις πρωινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή των Χανίων για τον εντοπισμό πυρομαχικού υλικού (νάρκης), στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας- σπήλαιου "Κουταλας" του Κόκκινου Χωριού.

Το πυρομαχικό υλικό βρίσκεται σε απόσταση 10 μέτρων από την ακτή και σε βάθος περίπου 12-15 μέτρων. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων ενημερώθηκε η αρμόδια Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, για τις δικές της ενέργειες.

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