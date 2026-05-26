Κρήτη: Πήγαν για ψάρεμα και εντόπισαν ουκρανική νάρκη σε βράχια!

Ένα ύποπτο μεταλλικό αντικείμενο, το οποίο όπως διαπιστώθηκε ήταν μία νάρκη, εντόπισαν πολίτες που πήγαν για ψάρεμα, σε βραχώδη ζώνη στον Άγιο Αντώνιο, στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης, ανάμεσα στη Μίλατο και την Ελούντα.

Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Λιμενικού, ενώ ενεργοποιήθηκαν τα πρωτόκολλα ασφαλείας για πιθανό επικίνδυνο πολεμικό υλικό. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ναυτική νάρκη, με αναφορές από το Λιμενικό προς τους πολίτες που τη βρήκαν, ότι πρόκειται για ουκρανική νάρκη.

Το βασικό ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι η προέλευση και η διαδρομή του αντικειμένου. Αν πρόκειται για παλαιό πολεμικό απόθεμα που ξεβράστηκε ή εντοπίστηκε τυχαία, ή αν συνδέεται με πιο πρόσφατες μετακινήσεις στρατιωτικού υλικού στη θαλάσσια περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου όπως έγινε με το drone στην Λευκάδα.

Να σημειωθεί ότι πριν από έναν χρόνο, ίδια νάρκη είχε εντοπιστεί σε παραλία της Ρόδου.\

(Η νάρκη που είχε εντοπιστεί σε παραλία της Ρόδου πριν από έναν χρόνο)

