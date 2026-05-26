ΤΡΙ.26 Μαΐ 2026 10:53
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Κρήτη: Πήγαν για ψάρεμα και εντόπισαν ουκρανική νάρκη σε βράχια!
ναρκη
clock 09:25 | 26/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ένα ύποπτο μεταλλικό αντικείμενο, το οποίο όπως διαπιστώθηκε ήταν μία νάρκη, εντόπισαν πολίτες που πήγαν για ψάρεμα, σε βραχώδη ζώνη στον Άγιο Αντώνιο, στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης, ανάμεσα στη Μίλατο και την Ελούντα.

Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Λιμενικού, ενώ ενεργοποιήθηκαν τα πρωτόκολλα ασφαλείας για πιθανό επικίνδυνο πολεμικό υλικό. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ναυτική νάρκη, με αναφορές από το Λιμενικό προς τους πολίτες που τη βρήκαν, ότι πρόκειται για ουκρανική νάρκη

Το βασικό ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι η προέλευση και η διαδρομή του αντικειμένου. Αν  πρόκειται για παλαιό πολεμικό απόθεμα που ξεβράστηκε ή εντοπίστηκε τυχαία, ή αν συνδέεται με πιο πρόσφατες μετακινήσεις στρατιωτικού υλικού στη θαλάσσια περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου όπως έγινε με το drone στην Λευκάδα.

Να σημειωθεί ότι πριν από έναν χρόνο, ίδια νάρκη είχε εντοπιστεί σε παραλία της Ρόδου.\

ροδος ναρκη

(Η νάρκη που είχε εντοπιστεί σε παραλία της Ρόδου πριν από έναν χρόνο)

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη - μητέρα 3χρονης: Θολό τοπίο με τα παιδιά της, φέρεται να έχει γεννήσει έξι

Κρήτη: Στο νοσοκομείο 29χρονος μετά από ξυλοδαρμό

Κρήτη - ΟΠΕΚΕΠΕ: "Αδήλωτα" χωράφια και εκατομμύρια ευρώ – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για την μεγάλη επιχείρηση

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Νάρκη Νεάπολη Λασιθίου Μίλατος
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis