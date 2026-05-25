Κρήτη - μητέρα 3χρονης: Θολό τοπίο με τα παιδιά της, φέρεται να έχει γεννήσει έξι

Την ώρα που το τρίχρονο κοριτσάκι νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου και δίνει μάχη για τη ζωή της, το Live News παρουσιάζει νέες εικόνες και μαρτυρίες για την υπόθεση που έχει συνταράξει την Κρήτη.

Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Χανίων από τη μητέρα του με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, αιμάτωμα στο κεφάλι και μώλωπες σε όλο το σώμα. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης, κρίθηκε απαραίτητη η διασωλήνωση και η άμεση μεταφορά του στο ΠΑΓΝΗ.

Η οικογένεια ζούσε με τα 4 παιδιά σε αποθήκη θερμοκηπίου

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τόσο της μητέρας όσο και του φερόμενου ως πατέρα του παιδιού. Όπως διαπιστώθηκε, η μητέρα έδωσε λάθος όνομα και δήλωσε ψευδή τόπο κατοικίας. Στην πραγματικότητα, η ίδια και τα παιδιά της έμεναν σε αποθήκη που τους είχε παραχωρήσει ο ιδιοκτήτης θερμοκηπίου.

«Εγώ φυσικά παραχώρησα εδώ μια αποθήκη. Εδώ ήταν μια αποθήκη ενός θερμοκηπίου για να μη βρέχονται έξω από τη βροχή. Κάτι κρεβάτια έχουν βάλει κάτι αυτά. Εδώ είναι αποθήκη θερμοκηπίου, δεν είναι σπίτι. Απλώς τους έβαλα μέσα για να μην μένουν έξω. Μου είπαν θα βρουν, θα βγάλουν λεφτά, θα βρουν ένα σπίτι να νοικιάσουν. Ήταν σε ένα πάρκο και με παρακάλεσε εκεί πέρα. Ήρθε εδώ πέρα, της έδωσα και το καρότσι γιατί είχαν ένα μωρό πέντε μηνών, τεσσάρων, παπούτσια και άλλο. Και άλλοι στην περιοχή τους δίνανε ρούχα, παπούτσια, φαγητά, διάφορα. Αυτοί πάνε και έρχονται γενικώς εδώ πέρα», είπε ο ιδιοκτήτης.

Έρευνα των Αρχών για τους θανάτους δύο παιδιών της 25χρονης

Η υπόθεση έχει πάρει δραματική τροπή, καθώς οι Αρχές έχουν βάλει στο μικροσκόπιο τους θανάτους άλλων δύο βρεφών της ίδιας οικογένειας που σημειώθηκαν στο παρελθόν. Η μητέρα φέρεται να είπε πως τα παιδιά της πέθαναν κατά τη διάρκεια θηλασμών.

«Εδώ μέσα τα άφηνε η μάνα τους. Και μετά ερχόταν η μάνα τους κατά τις μία η ώρα το μεσημέρι και τα μάζευε. Κάθε μέρα ήταν μόνα τους γιατί η μαμά λέει ότι πήγαινε και δούλευε και έφευγε οκτώ, εννιά η ώρα και γύρναγε στη μία. Πρόσεχε ο μεγάλος το μικρό».

Σύμφωνα με πληροφορίες, για να βγάλουν το προς το ζην και να επιβιώσουν, εργάζονταν σε αγροτικές εργασίες πολύ κοντά στο πρώτο θερμοκήπιο, όπου και διέμεναν. Ζητούσαν συνεχώς βοήθεια από διπλανά και γειτονικά χωριά και όλοι γνώριζαν για την κατάστασή τους.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Έργα-μαμούθ 2,2 δισ. ευρώ αλλάζουν τον τουρισμό!

Κρήτη: Συνελήφθη ο Πακιστανός πατέρας της 3χρονης – Αντιμετωπίζει δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Κρήτη - επιχείρηση για ΟΠΕΚΕΠΕ: Χρήματα και δεσμεύσεις λογαριασμών - Στην Αθήνα οι συλληφθέντες

Ηράκλειο: Στη φυλακή για έναν μήνα ο 26χρονος για τις απειλές στην πρώην σύντροφό του