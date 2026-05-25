Στο Δημοτικό Σχολείο της Άρβης η Τροχαία Ηρακλείου

Μια σειρά από δράσεις ευαισθητοποίησης για την οδική ασφάλεια πραγματοποιούνται από την Τροχαία Ηρακλείου και το Δήμο Βιάννου.

Η νέα πρωτοβουλία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Μαΐου στις 10 το πρωί στο Δημοτικό Σχολείο Άρβης, με στόχο την Εκπαίδευση σχετικά με την οδική ασφάλεια και την τήρηση του ΚΟΚ.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων και της ενίσχυσης της κυκλοφοριακής Παιδείας από τα πρώτα σχολικά χρόνια.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας στη διάρκεια της παρουσίας τους, θα αναπτύξουν στους μαθητές του σχολείου θέματα όπως:

•Η σωστή διάβαση πεζών.

•Η χρήση κράνους και ζώνης ασφαλείας.

•Η αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας .

•Ο ρόλος της προσοχής και της υπευθυνότητας στην καθημερινή μετακίνηση.

