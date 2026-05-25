ΔΕΥ.25 Μαΐ 2026 20:59
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Στο Δημοτικό Σχολείο της Άρβης η Τροχαία Ηρακλείου
οδική ασφάλεια παιδιά
clock 18:42 | 25/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Μια σειρά από δράσεις ευαισθητοποίησης για την οδική ασφάλεια πραγματοποιούνται από την Τροχαία Ηρακλείου και το Δήμο Βιάννου.

Η νέα πρωτοβουλία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Μαΐου στις 10 το πρωί στο Δημοτικό Σχολείο Άρβης, με στόχο την Εκπαίδευση σχετικά με την οδική ασφάλεια και την τήρηση του ΚΟΚ.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων και της ενίσχυσης της κυκλοφοριακής Παιδείας από τα πρώτα σχολικά χρόνια.

οδική ασφάλεια παιδιά

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας στη διάρκεια της παρουσίας τους, θα αναπτύξουν στους μαθητές του σχολείου θέματα όπως:

•Η σωστή διάβαση πεζών.  

•Η χρήση κράνους και ζώνης ασφαλείας.

•Η αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας .

•Ο ρόλος της προσοχής και της υπευθυνότητας στην καθημερινή μετακίνηση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη: Ξεκινούν «σε δόσεις» οι απολογίες των 16 για τα κυκλώματα ναρκωτικών

Κρήτη: Έργα-μαμούθ 2,2 δισ. ευρώ αλλάζουν τον τουρισμό!

Κρήτη: Συνελήφθη ο Πακιστανός πατέρας της 3χρονης – Αντιμετωπίζει δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Κρήτη - επιχείρηση για ΟΠΕΚΕΠΕ: Και εν ενεργεία αντιδήμαρχος στους συλληφθέντες

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Δημος Βιαννου Αρβη Τροχαία Ηρακλείου
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis