Εγκληματικές οργανώσεις στην Κρήτη: Στη φυλακή ο 53χρονος πατέρας

Προφυλακιστέος κρίθηκε, μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Ηρακλείου, ο 53χρονος που κατηγορείται για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών στην Κρήτη.

Την ίδια ώρα, η σύζυγός του και ένας από τους γιους της οικογένειας αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Σε αυτούς περιλαμβάνονται η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, η υποχρεωτική εμφάνιση μία φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα, καθώς και χρηματική εγγύηση ύψους 30.000 ευρώ.

Οι απολογίες των υπολοίπων κατηγορουμένων αναμένεται να συνεχιστούν την Τρίτη και την Τετάρτη, ενώ η δικογραφία παραμένει ανοιχτή και σε εξέλιξη.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Παρασκευή ο Εισαγγελέας Ηρακλείου είχε ασκήσει βαρύτατες ποινικές διώξεις για, κατά περίπτωση, συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη σε αυτή, διακίνηση ναρκωτικών στο πλαίσιο οργανωμένης δράσης, αλλά και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Η αστυνομική επιχείρηση οργανώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και την Υποδιεύθυνση Κρήτης, με τις αρχές να προχωρούν σε δεκάδες έρευνες σε οικίες και επιχειρήσεις. Εκεί εντοπίστηκαν ναρκωτικές ουσίες, όπλα, φυσίγγια και χρηματικά ποσά, ενώ η δικογραφία στηρίζεται και σε πολύμηνες παρακολουθήσεις τηλεφωνικών επικοινωνιών και συλλογή πληροφοριών.

Από την πλευρά τους, οι συνήγοροι υπεράσπισης αμφισβητούν τον χαρακτηρισμό της υπόθεσης ως δράση «εγκληματικής οργάνωσης», υποστηρίζοντας ότι δεν στοιχειοθετείται ο συγκεκριμένος νομικός χαρακτηρισμός.