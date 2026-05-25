Δήμος Ηρακλείου: Συνεχίζονται εντατικά οι ασφαλτοστρώσεις – Ποιοι δρόμοι κλείνουν

Συνεχίζεται από το Δήμο Ηρακλείου η υλοποίηση του προγράμματος των ασφαλτοστρώσεων και αποκατάστασης φθορών οδοστρωμάτων, με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας πεζών και οχημάτων.

Την Τρίτη 26/5, όμως ενημερώνει το Τμήμα Οδοποιίας, θα γίνουν εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης σε τμήμα της οδού Κορωναίου, από το συμβολή με την οδό Αρκολέων μέχρι τη συμβολή με την οδό 25ης Αυγούστου.

Σε όλη τη διάρκεια των εργασιών το παραπάνω τμήμα θα παραμένει κλειστό.

Παράλληλα, ξεκινούν εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης επί των οδών Γιούχτα, Κυρά της Ρω και Αχέπα. Η διάρκεια των παραπάνω εργασιών, θα είναι περίπου δέκα εργάσιμες ημέρες.

Σημειώνεται ότι, σήμερα Δευτέρα 25/5 ολοκληρώνονται οι εργασίες ασφαλτόστρωσης σε τμήμα της οδού Πεδιάδος από την συμβολή της με την πάροδο Βίγλας μέχρι τη συμβολή της με την οδό Έβανς.

Η Δημοτική Αρχή ζητά την κατανόηση των δημοτών λόγω της αναγκαιότητας των παραπάνω εργασιών και επισημαίνοντας ότι η όποια αναστάτωση θα είναι προσωρινή ενώ τα έργα μόνιμα, παρακαλεί τους διερχόμενους να συμβουλεύονται τις σημάνσεις που καθορίζουν τις πορείες των οχημάτων.

