Κρήτη - κακοποίηση 3χρονης: Νέα δεδομένα στην υπόθεση - Δικάζεται η μάνα

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του 3χρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ σε σταθερή αλλά εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, με τις αρχές να ερευνούν πλέον σε βάθος το οικογενειακό του περιβάλλον και τις πραγματικές συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε τόσο σοβαρά.

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται η σημερινή διαδικασία λήψης DNA από τα παιδιά και τους δύο φερόμενους ως γονείς, καθώς οι αστυνομικές αρχές επιχειρούν να εξακριβώσουν τις πραγματικές συγγενικές σχέσεις και να ξεδιαλύνουν ένα ιδιαίτερα θολό οικογενειακό σκηνικό. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον, αφού εκτιμάται ότι θα δώσουν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα της έρευνας.

Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι προχωρούν οι διαδικασίες για την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης, ενώ οι δύο εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν ήδη βαριές κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών.

Σε βάρος της μητέρας εξετάζεται επιπλέον και η κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης, καθώς φέρεται να έδωσε διαφορετικά στοιχεία ταυτότητας όταν μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιχείρησε μάλιστα να αποχωρήσει από το ΠΑΓΝΗ, όμως οι γιατροί, αντιλαμβανόμενοι τη σοβαρότητα της κατάστασης, κατάφεραν να την κρατήσουν μέχρι την άφιξη της Αστυνομίας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και ο εντοπισμός του φερόμενου ως πατέρα, πακιστανικής καταγωγής, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων. Οι αστυνομικοί, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν αφήσει να φανεί πως πίστεψαν ότι είχε φύγει για Αθήνα, ενώ στην πραγματικότητα παρακολουθούσαν διακριτικά σημεία όπου κινούνταν ομοεθνείς του.

Παράλληλα, ερευνάται και το καθεστώς παραμονής του στη χώρα, καθώς φέρεται να βρισκόταν παράνομα στην Ελλάδα.

Την ίδια στιγμή καταρρέει και το σενάριο περί τραυματισμού του παιδιού σε παιδική χαρά. Όπως προκύπτει από την έρευνα, στην περιοχή δεν υπάρχει καν παιδική χαρά, ενώ τα τραύματα του 3χρονου κοριτσιού παραπέμπουν, σύμφωνα με πληροφορίες, σε σοβαρή κακοποίηση και όχι σε ατύχημα.

Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, ενώ οι αρχές περιμένουν τόσο τα αποτελέσματα του DNA όσο και νέα στοιχεία που ίσως αποκαλύψουν τι πραγματικά συνέβαινε πίσω από τις κλειστές πόρτες της οικογένειας.

