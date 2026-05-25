Κάρτα καυσαερίων: 350 ευρώ το πρόστιμο για τους παραβάτες

Πολύ προσεκτικοί πρέπει να είναι οι οδηγοί με τα έγγραφα που οφείλουν να διαθέτουν για το αυτοκίνητό τους, καθώς τυχόν παράλειψη μπορεί να οδηγήσει σε ιδιαίτερα αυστηρά πρόστιμα.

Το κανονιστικό πλαίσιο που ρυθμίζει σήμερα την κυκλοφορία των οχημάτων δεν αφορά μόνο τη συμπεριφορά των οδηγών στον δρόμο, αλλά επεκτείνεται και στην υποχρέωση κατοχής των προβλεπόμενων εγγράφων και δικαιολογητικών.

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη σημασία εξακολουθεί να έχει η Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων,﻿ ένα έγγραφο που πιστοποιεί ότι οι εκπομπές ρύπων του οχήματός είναι εντός των νόμιμων ορίων που θέτει ο κατασκευαστής.

Η παρουσία της κάρτας καυσαερίου είναι βάσει νόμου υποχρεωτική και η έλλειψή της μπορεί να επιφέρει πρόστιμο που φτάνει ακόμη και τα 350 ευρώ. Μάλιστα, οι οδηγοί θα πρέπει να προσέξουν το πως θα προχωρήσουν την έκδοση της, καθώς πρόσφατα υπήρξαν αλλαγές στο πλαίσιο του νέου πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών.

Σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το δικαίωμα έκδοσης Κάρτας Καυσαερίων δίνεται πλέον μόνο σε συγκεκριμένα σημεία, με στόχο να διασφαλιστεί η αξιοπιστία των μετρήσεων και να περιοριστούν φαινόμενα παρατυπιών.

Πιο συγκεκριμένα, η παράγραφος 7 του νόμου 5290/2026 προβλέπει ότι η Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων μπορεί πλέον να εκδίδεται μόνο από δημόσια και ιδιωτικά ΚΤΕΟ, καθώς και από ειδικά εξουσιοδοτημένα συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων.

