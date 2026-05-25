Γη της Ελιάς: Ο Στάθης πιστεύει ότι κάτι σοβαρό συμβαίνει με την υγεία του

Τι θα δούμε απόψε στη Γη της Ελιάς;

Επεισόδιο 126ο: Η Αναστασία δεν λυγίζει από τα παρακάλια του Τζον και δηλώνει ότι δεν πρόκειται να επιστρέψει ποτέ στο σπίτι, γιατί αισθάνεται πως οι δικοί της άνθρωποι της γύρισαν την πλάτη. Ένα αδιάκριτο σχόλιο του Πότη προς τη Φρύνη γίνεται η σπίθα που βάζει φωτιά κι ο Κωνσταντίνος τον αρπάζει από τα πέτα και τον κολλάει στον τοίχο. Στο σπίτι του Κουράκου κανονίζεται μια συνάντηση: ο Μιχάλης και η Ισμήνη βρίσκονται ξανά στον ίδιο χώρο, όμως η απόσταση ανάμεσά τους μοιάζει μεγαλύτερη από ποτέ. Την ίδια ώρα, ο Αντώνης και η Μαρουσώ ζουν μια νύχτα πάθους, αλλά αφήνουν πίσω «ίχνη». Ο Μανώλης μαθαίνει για μια κακοποιημένη γυναίκα κι όλα δείχνουν ότι ετοιμάζεται να πάρει ξανά τον νόμο στα χέρια του. Ο Στάθης παλεύει με τους δικούς του δαίμονες, πιστεύοντας ότι συμβαίνει κάτι σοβαρό με την υγεία του. Ωστόσο, αρνείται να κάνει εξετάσεις, γιατί φοβάται την αλήθεια. Η Αλεξάνδρα, ψάχνει απεγνωσμένα να βρει στοιχεία στο δωμάτιο της κόρης της, αλλά η Χριστιάνα την πιάνει να σκαλίζει τα πράγματά της και, σε μια στιγμή παραφροσύνης, την αρπάζει από τον λαιμό.

