Πέθανε η Γωγώ Μαστροκώστα σε ηλικία 55 ετών

Εφυγε από τη ζωή η Γωγώ Μαστροκώστα μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο στα 55 της χρόνια. Την είδηση του θανάτου της ανακοίνωσε η κόρη της τα ξημερώματα της Δευτέρας 25 Μαΐου.

«Σήμερα έφυγε ο αγαπημένος μου άνθρωπος. Η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά.

Η μαμά μου ήταν μια μαχήτρια, ένας βράχος που δεν λύγισε ποτέ. Δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν αναστέναξε. Πέρασε πολλά στη ζωή της, αλλά τα αντιμετώπισε με δύναμη και αξιοπρέπεια. Μαμά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι περήφανη για σένα και να σε θαυμάζω. Στη ζωή μου ελπίζω να σου μοιάσω έστω και λίγο. Θα είσαι για πάντα το αιώνιο πρότυπό μου.

Και τώρα ξέρω πως θα έχω πάντα τον φύλακα άγγελό μου να με προσέχει. Σ’ αγαπάω πολύ», έγραψε και δημοσιεύσε κοινές τους φωτογραφίες.

Η Γωγώ Μαστροκώστα υπήρξε μία από τις πιο αγαπητές Ελληνίδες τις τελευταίες δεκαετίες. Έκανε σημαντική πορεία στον χώρο του fitness, της τηλεόρασης και της μόδας και συζητήθηκε όσο λίγες για την ομορφιά της.

Γεννήθηκε το 1970 στο Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας όπου και μεγάλωσε.

Πρώτος της στόχος ήταν να σπουδάσει στην Ιατρική, αλλά τελικά μπήκε στη Γυμναστική Ακαδημία. Έκανε τα πρώτα της βήματα στη τηλεόραση στο πρωινό μαγκαζίνο του Mega «Μεταξύ μας» το 1995, όπου παρουσίαζε τη στήλη της γυμναστικής. Δεν άργησε να θεωρηθεί sex symbol και να κάνει πολλές φωτογραφήσεις σε περιοδικά.

Image

Συμμετείχε σε εκπομπές της τηλεόρασης και σειρές, ενώ έχει ασχοληθεί και με το τραγούδι, με την ίδια να κυκλοφορεί το δικό της CD το 2007.

Η Γωγώ Μαστροκώστα παντρεύτηκε το 2008 τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή Τραϊανό Δέλλα, μετά από δύο χρόνια σχέσης, και μαζί απέκτησαν μία κόρη, τη Βικτώρια Δέλλα.

Διαβάστε επίσης

Μαρία Κορινθίου: «Είμαι σε σχέση και είμαι καλά»

Καινούργιου: Η φωτογραφία με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή αγκαλιά με την κόρη τους