ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Κύπελλο Γυναικών: Νταμπλούχος στις γυναίκες ο ΠΑΟΚ
clock 20:50 | 24/05/2026
newsroom ekriti.gr

Το 8ο Κύπελλο Ελλάδας στο ποδόσφαιρο γυναικών κατέκτησε ο ΠΑΟΚ το απόγευμα της Κυριακής (24/5), επικρατώντας του Αστέρα Τρίπολης με 2-0 στο γήπεδο του Παναιτωλικού κι ολοκλήρωσε με εμφατικό τρόπο ως νταμπλούχος την εφετινή σεζόν, στην επέτειο των 100 χρόνων απ’ την ίδρυσή του.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έφτασε στη νίκη χάρις στα γκολ της Γκούνη στο 33ο λεπτό και της Τζούρτζεβιτς στο 86ο. Ο ΠΑΟΚ είχε άλλη μία μεγάλη φάση στο 50’ όταν η Αντρέεφσκα με κεφαλιά από κοντά σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι, ενώ δοκάρι είχε κι ο Αστέρας στο 66ο λεπτό με την Σπυριδωνίδου.

Αξίζει να σημειωθεί πως στον εφετινό τελικό χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά VAR σε αγώνα γυναικείου ποδοσφαίρου στην Ελλάδα.

ΠΑΟΚ: Νόιχαους, Γκούνη, Ουίχι (83' Βαρδαλή), Λόπις, Γιαννακά, Μήτκου, ΣτίγκλΜαϊρ, Αργυρίου (71' Τζούρτζεβιτς), Δρακογιαννάκη (83' Κιουξερίδου), Γκακανίτσα, Αντρέεφσκα (89' Γιοβάνη).

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ: Γρηγοριάδου, Γκάτσου, Κάστανον, Προξένου, Μπράμε, Σπυριδωνίδου (78' Μελισσού), Μεντόσα, Γούλα, Τζαφέρη (59' Μπατσέλι), Πίτσιου (59' Μιχαήλ), Γεωργαντζή.

